SIR in UP : निर्वाचन आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक बोले- एएसडी वोटर्स की पहचान कर रोल बैक कराने में बीएलए भी जुटें

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in UP एसआइआर अभियान की समीक्षा करने आए निर्वाचन आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक व केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव जव्वादी वी.नागा सुब्रमण्यम सोमवार को प्रयागराज पहुंंचे। इस दौरान उन्‍होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

सूची का पुन: सत्‍यापन हो रहा है SIR in UP जव्वादी वी.नागा सुब्रमण्यम ने एएसडी वोटर्स की पहचान तथा रोल बैक कराने में बीएलओ का सहयोग करने के लिए बीएलए को लगाने का आह्वान किया। कहा कि जिले में इतने ज्यादा (लगभग 12 लाख) एएसडी वोटर्स की सूची तैयार हुई है, जिसका पुन: सत्यापन हो रहा है।

बीएलओ और बलएलए की बैठक कराई जाए SIR in UP उन्‍होंने कहा क‍ि सत्यापन कार्य में बीएलए को भी लगाएं, जिससे पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची तैयार हो सके। कहा कि एक बार फिर बीएलओ और बीएलए की बैठक कराई जाए और बीएलए को एएसडी वोटर्स की सूची सौंपी जाए।