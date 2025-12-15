Language
    SIR in UP : निर्वाचन आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक बोले- एएसडी वोटर्स की पहचान कर रोल बैक कराने में बीएलए भी जुटें

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 12:47 PM (IST)

    SIR in UP निर्वाचन आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक जव्वादी वी.नागा सुब्रमण्यम ने प्रयागराज में एसआईआर अभियान की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रति ...और पढ़ें

    SIR in UP प्रयागराज के कलेक्ट्रेट स्थित संगम सभागार में एसआइआर अभियान को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते विशेष रोल प्रेक्षक। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in UP एसआइआर अभियान की समीक्षा करने आए निर्वाचन आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक व केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव जव्वादी वी.नागा सुब्रमण्यम सोमवार को प्रयागराज पहुंंचे। इस दौरान उन्‍होंने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।

    सूची का पुन: सत्‍यापन हो रहा है 

    SIR in UP जव्वादी वी.नागा सुब्रमण्यम ने एएसडी वोटर्स की पहचान तथा रोल बैक कराने में बीएलओ का सहयोग करने के लिए बीएलए को लगाने का आह्वान किया। कहा कि जिले में इतने ज्यादा (लगभग 12 लाख) एएसडी वोटर्स की सूची तैयार हुई है, जिसका पुन: सत्यापन हो रहा है।

    बीएलओ और बलएलए की बैठक कराई जाए

    SIR in UP उन्‍होंने कहा क‍ि सत्यापन कार्य में बीएलए को भी लगाएं, जिससे पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची तैयार हो सके। कहा कि एक बार फिर बीएलओ और बीएलए की बैठक कराई जाए और बीएलए को एएसडी वोटर्स की सूची सौंपी जाए।

    विशेष रोल प्रेक्षक ने कई बूूूूथों का किया निरीक्षण

    SIR in UP सोमवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई बैठक लगभग आधा घंटा चली। बैठक के बाद विशेष रोल प्रेक्षक ने मेरी लूकस इंटर कालेज समेत कई बूथों का निरीक्षण भी किया। बैठक में डीएम मनीष कुमार वर्मा के साथ ही दलों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।