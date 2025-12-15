Language
    UPSC दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, कुछ को हिरासत में लिया; इन मांगों को लेकर डटे हैं स्टूडेंट्स?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 01:12 PM (IST)

    प्रयागराज में, प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया। पीसीएस और आरओ-एआरओ जैसी परीक्षाओं में कटऑ ...और पढ़ें

    प्रयागराज में यूपीएससी के समक्ष परीक्षा में पारदर्शिता की मांग को लेकर गेट पर जुटी प्रतियोगी छात्रों की भीड़़ को तितर-बितर करते आरएएफ के जवान। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के बाहर सोमवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत प्रतियोगी छात्रों का धरना-प्रदर्शन शुरू हो गया। पीसीएस, आरओ-एआरओ सहित विभिन्न परीक्षाओं में कटआफ, प्राप्तांक और संशोधित उत्तर कुंजी सार्वजनिक न किए जाने से नाराज छात्र पारदर्शिता और अपने अधिकारों की मांग को लेकर एकजुट होकर आयोग के मुख्य द्वार के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। स्थिति को देखते हुए आयोग परिसर और उसके आसपास भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने छात्राें को धरना स्‍थल से खदेड़ दिया।

    छात्रनेता बोले-आयोग स्थायी समाधान नहीं कर रहा

    धरने का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता आशुतोष पांडेय ने कहा कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर वर्षों से सवाल उठते रहे हैं, लेकिन आयोग की ओर से आज तक कोई ठोस और स्थायी समाधान नहीं किया गया।

    प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह उत्पन्न करता है

    उन्होंने कहा कि जब अंतिम परिणाम घोषित हो जाता है, उसके बाद भी यदि संशोधित उत्तर कुंजी, सभी वर्गों का कटआफ और अभ्यर्थियों की मार्क्स लिस्ट सार्वजनिक नहीं की जाती, तो यह प्रक्रिया की निष्पक्षता पर संदेह पैदा करती है। इसी असंतोष और अविश्वास के खिलाफ छात्र आज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं।

    प्रतियोगी छात्रों की ये हैं मांगें

    प्रदर्शन कर रहे छात्रों की प्रमुख मांगों में संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी को तत्काल जारी करना, सभी वर्गों का कटआफ प्रकाशित करना, सभी अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सूची सार्वजनिक करना तथा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ओएमआर शीट की कार्बन कापी उपलब्ध कराना शामिल है।

    प्रदर्शन पूरी तरह गैर राजनीतिक बताया

    इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी और उसका अंतिम संशोधित संस्करण भी सार्वजनिक किए जाने की मांग जोर-शोर से उठाई जा रही है। आंदोलन को लेकर प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यह प्रदर्शन पूरी तरह गैर-राजनीतिक रहेगा। 

    माहौल बिगाड़ने वालों को आंदोलन से अलग किया जाएगा

    इसी के तहत प्रदर्शन स्थल पर किसी भी राजनीतिक दल के झंडे, बैनर या नारे लाने पर रोक लगाई गई है। छात्रों ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति आंदोलन में राजनीतिक घुसपैठ करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है, तो उस पर स्वयं छात्र नजर रखेंगे और उसे आंदोलन से अलग करेंगे।

