SIR in UP : प्रयागराज के शहर उत्तरी में तेजी से बढ़ा रोलबैक, 10 हजार कम हो गए एएसडी वोटर, कहां- कितना हुआ डिजिटाइजेशन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in UP मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में एएसडी वोटर भी रोल बैक होने लगे हैं। जिले में अब तक लगभग 70 हजार एएसडी वोटर रोल बैक हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 12 हजार एएसडी वोटर शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रोल बैक हुए हैं। अभियान के अंतिम दिवस के एक दिन पहले बुधवार तक जिले में लगभग 99.37 प्रतिशत गणना फार्म डिजिटाइज हो गए।

SIR in UP अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेड (एएसडी) वोटर की संख्या जिले में लगभग 11 लाख 75 हजार 260 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 76 हजार 201 हैं। वहीं शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 35 हजार 323 एएसडी वोटर की पहचान हुई है।

कंट्रोल रूम-- 0532-2644024 व टोल फ्री नंबर 1950 कंट्रोल रूम प्रभारी -सिटी मजिस्ट्रेट- 9454417831 SIR in UP फाफामऊ मं 80338, सोंरांव में 78334, फूलपुर में 102997, प्रतापपुर में 79762, हंडिया में 86028, मेजा में 66725, करछना में 86800, इलाहाबाद पश्चिम में 125410, बारा में 61400 व कोरांव में 52942 एएसडी वोटर सत्यापित किए गए हैं।

SIR in UP बारा विधानसभा क्षेत्र, फाफामऊ, सोरांव, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, इलाहाबाद दक्षिण व कोरांव विधानसभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। फूलपुर में 99.99,करछना में 99.97, इलाहाबाद पश्चिम में 99.85, इलाहाबाद उत्तर में 99.2 फीसद गणना फार्म डिजिटाइज हुए हैं। एएसडी वोटर के दोबारा सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। हर विधानसभा में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती करा दी गई है।

बीएलओ के साथ राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग समेत नौ विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही राजनैतिक दलों के नियुक्त प्रतिनिधि तथा उनके बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) का भी सहयोग लिया जा रहा है। दलों के बीएलए एएसडी वोटर को लेकर साक्ष्य दे रहे हैं तो उन्हें रोलबैक करने का भी काम तेजी से चल रहा है।