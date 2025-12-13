Language
    SIR in UP : प्रयागराज के शहर उत्तरी में तेजी से बढ़ा रोलबैक, 10 हजार कम हो गए एएसडी वोटर, कहां- कितना हुआ डिजिटाइजेशन

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:58 PM (IST)

    SIR in UP प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) में एएसडी वोटर रोल बैक हो रहे हैं। शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में 12 हजार से अ ...और पढ़ें

    SIR in UP प्रयागराज में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान एएसडी वोटर रोलबैक में तेजी आई है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in UP मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में एएसडी वोटर भी रोल बैक होने लगे हैं। जिले में अब तक लगभग 70 हजार एएसडी वोटर रोल बैक हो चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा लगभग 12 हजार एएसडी वोटर शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में रोल बैक हुए हैं। अभियान के अंतिम दिवस के एक दिन पहले बुधवार तक जिले में लगभग 99.37 प्रतिशत गणना फार्म डिजिटाइज हो गए।

    SIR in UP अबसेंट, शिफ्टेड, डुप्लीकेट व डेड (एएसडी) वोटर की संख्या जिले में लगभग 11 लाख 75 हजार 260 पहुंच गई है। इसमें सबसे ज्यादा शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 76 हजार 201 हैं। वहीं शहर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में एक लाख 35 हजार 323 एएसडी वोटर की पहचान हुई है।

    कंट्रोल रूम-- 0532-2644024 व टोल फ्री नंबर 1950

    कंट्रोल रूम प्रभारी -सिटी मजिस्ट्रेट- 9454417831

    SIR in UP फाफामऊ मं 80338, सोंरांव में 78334, फूलपुर में 102997, प्रतापपुर में 79762, हंडिया में 86028, मेजा में 66725, करछना में 86800, इलाहाबाद पश्चिम में 125410, बारा में 61400 व कोरांव में 52942 एएसडी वोटर सत्यापित किए गए हैं।

    SIR in UP बारा विधानसभा क्षेत्र, फाफामऊ, सोरांव, प्रतापपुर, हंडिया, मेजा, इलाहाबाद दक्षिण व कोरांव विधानसभा क्षेत्र में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है। फूलपुर में 99.99,करछना में 99.97, इलाहाबाद पश्चिम में 99.85, इलाहाबाद उत्तर में 99.2 फीसद गणना फार्म डिजिटाइज हुए हैं। एएसडी वोटर के दोबारा सत्यापन का कार्य तेजी से चल रहा है। हर विधानसभा में अतिरिक्त अधिकारियों की तैनाती करा दी गई है।

    बीएलओ के साथ राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग समेत नौ विभागों के कर्मचारी लगाए गए हैं। इसके साथ ही राजनैतिक दलों के नियुक्त प्रतिनिधि तथा उनके बूथ लेबल एजेंट (बीएलए) का भी सहयोग लिया जा रहा है। दलों के बीएलए एएसडी वोटर को लेकर साक्ष्य दे रहे हैं तो उन्हें रोलबैक करने का भी काम तेजी से चल रहा है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा ने बताया कि अंतिम दिन शेष फार्म को जमा कराने के साथ ही एएसडी वोटर्स का सत्यापन भी कराया जाएगा। जनपद में कुल 46 लाख 92 हजार 860 मतदाता हैं, जिसमें 25 लाख 42 हजार 506 पुरुष व 21 लाख 49 हजार 884 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा 470 थर्ड जेंडर हैं। जिले के सभी 12 विधानसभा क्षेत्रों में 4731 बूथों पर इतने ही बीएलओ तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 484 सुपरवाइजर और 84 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की गई है।

