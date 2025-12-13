Language
    BJP State President Chunav : भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव मे प्रयागराज के 15 मतदाता, प्रतापगढ़ के 8 व कौशांबी के 3

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 01:40 PM (IST)

    BJP State President Chunav भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। 13 दिसंबर को नामांकन और 14 को मतदान होगा। प्रयागराज से 15, प्रता ...और पढ़ें

    Hero Image

    BJP State President Chunav भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी ने सूची जारी की, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशांबी के मतदाता भी शामिल हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। BJP State President Chunav भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 दिसंबर को नामांकन होगा। 14 को मतदान होना है। इससे पहले पार्टी ने मतदाता सूची जारी की है। इसमें प्रयागराज के 15 मतदाता शामिल हैं।

    यमुनापार व गंगापार के ये हैं मतदाता  

    BJP State President Chunav यमुनापार से जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल, कोरांव से राम अवध कुशवाहा, बारा से परमेश्वर बौद्ध, मेजा से कामेश्वर प्रसाद पटेल, करछना से पूजा बिंद शामिल हैं। गंगापार से जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के साथ हंडिया विधानसभा से कुंवर मृगेन्द्र सिंह, फाफामऊ से देवेंद्र गिरि, सोरांव से तुलसी राम पटेल, फूलपुर से सुभाष गुप्त, प्रतापपुर से अश्वनी दुबे मतदाता हैं।

    प्रयागराज महानगर के मतदाताओं के नाम 

    BJP State President Chunav प्रयागराज महानगर से मतदाता की सूची में जिलाध्यक्ष संजय गुप्ता, शहर उत्तरी विधानसभा से नीरज कुमार, दक्षिणी विधानसभा से राम लखन देव, पश्चिमी विधानसभा से अनीता राज का नाम शामिल है।

    कौशांबी और प्रतापगढ़ के शामिल होने वाले मतदाता 

    कौशांबी से चार मतदाता हैं। इनमें जिलाध्यक्ष धर्मराज मौर्य, नोखेलाल मिश्रा, शिवमूरत, अमरनाथ पटेल शामिल हैं। प्रतापगढ़ से इस सूची में आठ नाम हैं। जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव के साथ पट्टी से राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, रानीगंज से अशोक कुमार सिंह, सदर से बृजेश चंद्र पांडेय, रामपुर खास से ओमप्रकाश पांडेय, बाबागंज से सुरेश भारती, कुंडा से सतीश चौरसिया, विश्वनाथगंज से रामआसरे पाल मतदान करेंगे। यमुनापार प्रवक्ता दिलीप चतुर्वेदी ने बताया कि सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ प्रत्येक विधानसभा के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य वोटर लिस्ट में शामिल किए गए हैं।

