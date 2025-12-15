Language
    SIR in Prayagraj : जनपद में एक हजार पुरुषों पर 846 महिला वोटर, 18-19 वर्ष के मतदाता 40 हजार से अधिक

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    SIR in Prayagraj  प्रयागराज में विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के अनुसार, प्रति 1000 पुरुषों पर 846 महिला मतदाता हैं। जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के ...और पढ़ें

    SIR in Prayagraj प्रयागराज में मतदाता लिंगानुपात में सुधार हुआ है, अब एएसडी वोटर सत्यापन पर जोर है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj जनपद में मतदाता जेंडर रेशियो (लिंगानुपात) मामूली बढ़ा है। वर्ष 2003 के मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के मुताबिक मतदाता जेंडर रेशियो 1000 पुरुष मतदाताओं पर 841 था, जबकि 2025-26 के एसआइआर अभियान में यह बढ़कर 1000 पुरुष मतदाताओं पर 846 महिला वोटर पहुंच गया है।

    100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 14 वोटर

    SIR in Prayagraj जिले में 85 वर्ष से ज्यादा उम्र के 32 हजार मतदाता तो 100 वर्ष की आयु पूरी करने वाले 14 वोटर हैं। वहीं 18-19 वर्ष के मतदाताओं की संख्या 40 हजार पार हो गई है, जबकि वर्ष 2003 के एसआइआर के दौरान 18-19 वर्ष के 17 हजार ही युवा मतदाता थे।

    आंकड़ों पर डालें नजर

    - 20 प्रतिशत से ज्यादा एएसडी वोटर्स वाले बूथ शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादा, सबसे अधिक इलाहाबाद उत्तर में
    - 1658 ऐसे बूथ हैं जहां पर 50 प्रतिशत से कम मैपिंग हुई, उत्तर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों में कम मैपिंग वाले बूथ ज्यादा
    - 43 प्रतिशत के करीब एएसडी वोटर्स सबसे ज्यादा उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में, दक्षिणी में 34 तो 31 फीसद पश्चिमी क्षेत्र में

    100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा

    SIR in Prayagraj जिले में 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा हो जाने के बाद अब एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन का कार्य तेज कर दिया गया है। कुल 23 जिला स्तरीय अधिकारियों को पर्यवेक्षण के लिए, एएसडी श्रेणी के मतदाताओं की जांच के लिए 50 जिला स्तरीय अधकारी, आठ जोनल अधिकारियों को भी लगाया गया है। जिले में 4713 बीएलओ के साथ ही विभिन्न राजनैतिक दलों की ओर से 17298 बीएलए भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 12 ईआरओ, 84 एईआरओ, 484 सुपरवाइजर्स भी तैनात किए गए हैं।

    2772 बूथों पर 20 प्रतिशत से ज्यादा एएसडी वोटर

    SIR in Prayagraj जनपद में कुल 71.34 प्रतिशत मैपिंग का कार्य हो चुका है। फूलपुर में 75.58, सोरांव में 83.39, फूलपुर 76.38, प्रतापपुर में 90.97, हंडिया में 89.89, मेजा में 80.09, करछना में 83.46, इलाहाबाद पश्चिम में 35.07, इलाहाबाद उत्तर में 26.65, इलाहाबाद दक्षिण में 30.94, बारा में 88.93 व कोरांव में 91.72 प्रतिशत मैपिंग हुई है। एएसडी वोटर्स 1191910 में 177561 मृतक, 430287 लापता, 455746 शिफ्टेड मतदाता हैं। जिले में 2772 बूथ ऐसे हैं जहां 20 प्रतिशत से ज्यादा एएसडी वोटर हैं।

    एएसडी वोटर्स का ठीक से हो सत्यापन : विशेष रोल प्रेक्षक

    एसआइआर अभियान की समीक्षा करने आए निर्वाचन आयोग के विशेष रोल प्रेक्षक व केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव जव्वादी वी.नागा सुब्रमण्यम ने रविवार को बैठक कर एएसडी वोटर्स का पुन: सत्यापन गंभीरता से करने के निर्देश दिए। कहा कि बीएलए को सूची दी जाए और बीएलओ तथा बीएलए की फिर बैठक कराई जाए। सभी सुपरवाइजरों तथा अधिकारियों को एएसडी वोटर्स के पुन: सत्यापन के लिए विशेष निर्देश दिए। साथ ही मैपिंग प्रतिशत भी बढ़ाने पर जोर दिया।

    डीईओ ने समीक्षा बैठक की, बूथों का किया निरीक्षण

    सर्किट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) मनीष कुमार वर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम पूजा मिश्रा भी मौजूद रहीं। बैठक के बाद विशेष रोल प्रेक्षक ने करछना के श्रृंगी ऋषि इंटर कालेज घटवा पूर्वी भाग, प्राथमिक विद्यालय करेहा उत्तरी भाग, प्राथमिक विद्यालय करेहा पूर्वी भाग एवं प्राथमिक विद्यालय करेहा पश्चिमी भाग का निरीक्षण किया। इन बूथों के बीएलओ व बीएलए से भी मुलाकात की।

