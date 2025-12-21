SIR in Prayagraj : आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मतदाता सूची में नाम आनलाइन जाचें, 26 दिसंबर तक रोलबैक का मौका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। SIR in Prayagraj मतदाता सूची के प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआइआर) में कहीं किसी पात्र मतदाता का नाम कट न जाए, इसलिए एएसडी की सूची आनलाइन अपलोड कर दी गई है, ताकि मतदाता खुद इसे देख लें। यदि किसी का नाम एएसडी में शामिल हो गया है तो रोलबैक करा लें।

26 दिसंबर तक एसआइआर SIR in Prayagraj निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआइआर के लिए 26 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। जनपद में कुल मतदाता 49.92 लाख थे। एसआइआर के दौरान इनमें से करीब 35.02 लाख मतदाता ही डिजिटाइज्ड हो सके। शेष 11.90 लाख मतदाता एएसडी की सूची में आ गए हैं। अब डिजिटाइज्ड मतदाताओं की मैपिंग हो रही है। शुक्रवार तक 28,56,676 मतदाताओं की मैपिंग हो गई। यानी, 81.38 फीसदी काम पूरा कर लिया गया। मैपिंग के साथ ही एएसडी सूची के नामों का सत्यापन भी हो रहा है।

मतदेय स्थलवार सर्चेबल फार्मेट पर तैयार SIR in Prayagraj डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाताओं को चिह्नित कर बनाई गई एएसडी लिस्ट सभी बूथों पर चस्पा है। मतदेय स्थलवार सर्चेबल फार्मेट पर तैयार की गई यह प्रयागराज की वेबसाइट- https://prayagraj.nic.in पर भी अपलोड है। उन्होंने कहा कि मतदाता इस सूची को देख लें। यदि किसी व्यक्ति का नाम गलती से इस सूची में आ गया हो तो बीएलओ व ईआरओ से संपर्क कर रोलबैक करा लें।