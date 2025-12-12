श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में मामले में Allahabad HC में अगली सुनवाई 30 जनवरी को होगी
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में 30 जनवरी 2026 को होगी। न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकलपी ...और पढ़ें
प्रयागराज। मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब 30 जनवरी 2026 को होगी। शुक्रवार को सुनवाई की तिथि नियत करने के पीछे का कारण भी बताया गया है।
बार कौंसिल चुनाव को लेकर बदली गई सुनवाई की तिथि
शुक्रवार को न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकलपीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 16 दिसंबर को सुनवाई होनी है। इसके बाद 23 जनवरी की तारीख नियत कर दी गई। हालांकि यह बताए जाने पर कि यूपी बार कौंसिल के चुनाव हैं। इससे यह तारीख बदल कर 30 जनवरी कर दी गई।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।