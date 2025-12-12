राहुल गांधी बने 'संविधान के न्यायाधीश', कांग्रेस नेता ने वायरल किया पोस्टर, पार्टी व इंटरनेट मीडिया में बना चर्चा का विषय
कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने राहुल गांधी को संविधान का न्यायाधीश बताते हुए एक पोस्टर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। दिल्ली में आयोजित रैली के संदर्भ ...और पढ़ें
जागरण संवादददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इरशाद उल्ला ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्टर वायरल किया है। प्रसारित पोस्टर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 'संविधान का न्यायाधीश' बताते हुए एक तस्वीर लगाई गई है।
दिल्ली में आयोजित रैली के संदर्भ में पोस्टर प्रसारित
बताया जाता है कि यह पोस्टर दिल्ली में आयोजित एक बड़ी रैली के संदर्भ में जारी किया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी की एक फोटो लगी है, जिसमें वह संविधान की किताब पकड़े हुए हैं। इस पर प्रमुखता से "संविधान का न्यायाधीश" (Samvidhan ka Nyayadhish) लिखा गया है।
न्याय के प्रति राहुल गांधी की प्रतिबद्धता दिखाने का प्रयास
कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला द्वारा वायरल किया गया यह पोस्टर पार्टी के भीतर और इंटरनेट मीडिया पर खूब चर्चा में है। इसे भारतीय संविधान और न्याय के प्रति राहुल गांधी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करने का एक प्रयास माना जा रहा है।
