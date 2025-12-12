राहुल गांधी बने 'संविधान के न्यायाधीश', कांग्रेस नेता ने वायरल किया पोस्टर, पार्टी व इंटरनेट मीडिया में बना चर्चा का विषय

जागरण संवादददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता इरशाद उल्ला ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्टर वायरल किया है। प्रसारित पोस्टर में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 'संविधान का न्यायाधीश' बताते हुए एक तस्वीर लगाई गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिल्ली में आयोजित रैली के संदर्भ में पोस्टर प्रसारित बताया जाता है कि यह पोस्टर दिल्ली में आयोजित एक बड़ी रैली के संदर्भ में जारी किया गया है। पोस्टर में राहुल गांधी की एक फोटो लगी है, जिसमें वह संविधान की किताब पकड़े हुए हैं। इस पर प्रमुखता से "संविधान का न्यायाधीश" (Samvidhan ka Nyayadhish) लिखा गया है।