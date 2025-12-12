प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, टक्कर मारने के बाद 50 मीटर तक बाइक सवार को घसीट ले गया ट्रक, चली गई जान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के एकलव्य चौराहे के पास गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दिया। इसमें एक ट्रक में फंस गया, जो करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया। राहगीरों ने देखा तो ट्रक के आगे वाहनों को लगा दिया, जिस पर चालक ट्रक खड़ा कर भाग निकला।

आंबेडकर नगर के आरजू की मौत दोनों घायल युवकों को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया है। वहां देर रात 24 वर्षीय आरजू यादव निवासी गोपरी चांदपुर थाना जैतपुर जनपद आंबेडकर नगर की मौत हो गई। उधर सिविल लाइंस पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रक की लोहे की ग्रिल में फंस गया था युवक एकलव्य चौराहे के पास से दो युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी समय पीछे से आए ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। दोनों युवक सड़क पर गिरे। इसमें एक ट्रक के पीछे लगे पहिया के बगल लोहे की ग्रिल में फंस गया। वह सड़क पर करीब 50 मीटर तक घिसटता चला गया।