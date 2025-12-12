Language
    प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, टक्कर मारने के बाद 50 मीटर तक बाइक सवार को घसीट ले गया ट्रक, चली गई जान

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 01:19 PM (IST)

    प्रयागराज के एकलव्य चौराहे के निकट ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी, इसमें फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, हादसे के बाद जुटी भीड़।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के एकलव्य चौराहे के पास गुरुवार रात दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रक ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दिया। इसमें एक ट्रक में फंस गया, जो करीब 50 मीटर तक घसीटता चला गया। राहगीरों ने देखा तो ट्रक के आगे वाहनों को लगा दिया, जिस पर चालक ट्रक खड़ा कर भाग निकला।

    आंबेडकर नगर के आरजू की मौत 

    दोनों घायल युवकों को स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल ले जाया गया है। वहां देर रात 24 वर्षीय आरजू यादव निवासी गोपरी चांदपुर थाना जैतपुर जनपद आंबेडकर नगर की मौत हो गई। उधर सिविल लाइंस पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

    ट्रक की लोहे की ग्रिल में फंस गया था युवक 

    एकलव्य चौराहे के पास से दो युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी समय पीछे से आए ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। दोनों युवक सड़क पर गिरे। इसमें एक ट्रक के पीछे लगे पहिया के बगल लोहे की ग्रिल में फंस गया। वह सड़क पर करीब 50 मीटर तक घिसटता चला गया। 

    भाग रहे ट्रक के आगे राहगीरों ने वाहन खड़ा कर रोका 

    यह देखकर लोगों ने भाग रहे ट्रक के आगे वाहनों को लगा दिया तो चालक ट्रक रोककर भाग निकला। घायलों को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया। यहां इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसके कपड़े की तलाशी ली तो मोबाइल फोन मिला। उससे कई नंबरों पर फोन करने पर उसकी पहचान आरजू यादव के रूप में हुई। उसके घरवालों को घटना की सूचना दी गई।

    इस संबंध में सिविल लाइंस थाने के इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव का कहना है कि आरोपित ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक को भी सीज कर दिया गया है।