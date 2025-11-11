प्रयागराज में 50 लाख रुपये के जीप खरीद घोटाले में रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी के खिलाफ धोखाधड़ी का एक और मुकदमा लिखा गया है। कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइंस पुलिस ने कंपनी सीएमडी राशिद नसीम, उसके भाई एमडी आसिफ नसीम, एजेंट शशिबाला, अमित सिंह, मिथिलेश कुमार वर्मा और शिवाजी संध्यान को नामजद किया है।

गाड़ी के व्यवसायी हैं भुक्तभोगी बताया गया है कि आकलैंड रोड सिविल लाइंस निवासी विकास अग्रवाल मेसर्स ईएलडीईई मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक हैं। वह गाड़ियों का व्यवसाय करते हैं और जीप इंडिया कंपनी का आथोराइज्ड डीलर हैं। आरोप है कि कई साल पहले करेली निवासी राशिद नसीम ने खुद को मेसर्स शान ज्वाइन प्राइवेट लिमिटेड का मालिक बताया। इसके बाद जीप कंपनी के 18 वाहनों को खरीदने में रुचि दिखाई।

चेक बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए तब विकास ने 18 जीप राशिद नसीम को बेची, जिसमें एजेंट अमित, मिथिलेश, शिवाजी मध्यान के नाम के नाम बिलिंग कराई। पांच चेक 50 लाख रुपये के लिए जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गए। तब उन्होंने एजेंट से संपर्क किया, जिन्होंने जल्द भुगतान करने की बात कही।

जान से मारने की धमकी दी इसी बीच राशिद दुबई भाग गया। इंटरनेट काल पर संपर्क हुआ तो आश्वासन देता रहा। इसी बीच शशिबाला आकर उससे मिली और इंटरनेशनल नंबर पर राशिद से बात करवाई। राशिद ने कहा कि उसका बकाया पैसा शाइन सिटी में लगा दिया गया है। ऐतराज करने पर जान से मारने की धमकी दी।