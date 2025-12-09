प्रयागराज का नगर निगम...सीनियर सिटीजन की समस्याएं हल नहीं हो रहीं, इधर से उधर लगाते हैं दौड़ फिर भी नहीं होती सुनवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जन सुविधा मुहैया कराने के लिए भारी भरकम मशीनरी और मानवीय तंत्र, बड़े-बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति और सरकार से मिला भरा पूरा खजाना। फिर भी प्रयागराज के नगर निगम की लीला बड़ी निराली है। छोटे-छोटे कार्य कराने के लिए बुजुर्ग नागरिकों और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दौड़ लगानी पड़ रही है कोई सुनवाई नहीं हो रही।

नगर निगम में मंगलवार को दो मामले सामने आए ऐसे ही दो मामले मंगलवार को नगर आयुक्त साईं तेजा के सामने आए। एक सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर को अपने घर के सामने 100 गज की जमीन बनवाना है पांच बार प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। रेलवे से सेवानिवृत कार्यालय अधीक्षक ने अपने घर के सामने की स्ट्रीट लाइट जलवाने के लिए तीन बार प्रार्थना पत्र दियाम हर बार फरियाद रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई।

100 गज की गली बनवाने को सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर लगा रहे दौड़ बोले, मेरा नाम जमीर अहमद है। बेनीगंज के वार्ड 74 के अंतर्गत नवाब नगर में रहता हूं। करेली थाना के ठीक पीछे घर है मेरा। घर के सामने 100 गज लंबी गली है जिसमें 30-35 मकान हैं। पूरे करेली क्षेत्र में गलियां बन गई हैं, हमारी ही गली नगर निगम से नहीं बन पा रही है। तीन बार प्रार्थना पत्र आनलाइन भेज चुके हैं। कमिश्नर को भी दिया है। दो बार स्वयं नगर निगम में पत्र लेकर आया हूं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिंदगी भर मैं पुलिस में रहते हुए दूसरे फरियादियों के मामले निस्तारित कराता रहा। यहां प्रयागराज के नगर निगम में मेरी ही फरियाद अनसुनी हो रही है। कैसी व्यवस्था है समझ नहीं आ रहा। अब तो लग रहा है कि मैं इंस्पेक्टर रहता और कहीं भी रहता तो गली पलक झपकते बन जाती। सेवानिवृत हो गया हूँ तो स्वयं को मजबूर पा रहा हूं।