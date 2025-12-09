Magh Mela 2026 : प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा होगी चाक-चौबंद, यात्री बिना परेशानी के प्लेटफार्म पर पहुंच सकेंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 धार्मिक आस्था के विराट संगम यानी प्रयागराज के माघ मेले के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर इस बार रेलवे पुलिस बल (RPF) ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें प्लेटफार्म तक पहुंचने में सहूलियत देगा। इस साल माघ मेले के दौरान शहर के आठ प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बनाए जा रहे यात्री आश्रय स्थलों में प्रवेश करने वाले हर यात्री के सामान की गहन चेकिंग अनिवार्य कर दी गई है।

आश्रय स्थल बनेंगे 'सुरक्षा का द्वार' Magh Mela 2026 माघ मेला क्षेत्र के बाद ये आश्रय स्थल ही वो जगह होंगे, जहां सबसे अधिक तीर्थयात्री एक साथ इकट्ठा होंगे और उन्हें नियंत्रित तरीके से स्टेशन प्लेटफार्म पर भेजा जाएगा। आरपीएफ की नई व्यवस्था के तहत, किसी भी यात्री को सीधे प्लेटफार्म पर जाने की अनुमति देने से पहले, आश्रय स्थल के प्रवेश द्वार पर ही उनके सामान की पूरी जांच कर ली जाएगी। यह प्रक्रिया भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) में भी सहायक सिद्ध होगी, क्योंकि एक बार चेकिंग पूरी होने के बाद यात्री बिना किसी रुकावट के अपनी ट्रेन तक पहुंच सकेंगे।

यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से मिलेगी राहत Magh Mela 2026 यह पहल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आश्रय स्थल से सीधे प्लेटफार्म पर जाने वाले यात्रियों को फिर से जांच के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे न केवल सुरक्षा का घेरा मजबूत होगा, बल्कि यात्रियों को अनावश्यक परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी और उनके सफर में एक प्रवाह बना रहेगा।

आरपीएफ का स्पष्ट निर्देश Magh Mela 2026 इस पूरी व्यवस्था की निगरानी और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आरपीएफ को सौंपी गई है। आरपीएफ के अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि आश्रय स्थल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के सामान की चेकिंग 'गहनता पूर्ण' की जाए, जिसमें कोई कोताही न बरती जाए।

प्राथमिकता यात्रियों की सुरक्षा : विजय प्रकाश पंडित इस सुरक्षा योजना के संबंध में, आरपीएफ के सीनियर डीएससी विजय प्रकाश पंडित ने स्पष्ट किया, माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आते हैं। हमारी प्राथमिकता उनकी सुरक्षा है। हमने फैसला किया है कि आठों स्टेशनों पर जो आश्रय स्थल बनाए जा रहे हैं, वे सुरक्षा के पहले फिल्टर के तौर पर काम करेंगे। आश्रय स्थल में प्रवेश से पहले ही यात्री के हर सामान की विधिवत चेकिंग की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी संदिग्ध वस्तु प्लेटफार्म तक न पहुंचे। इससे न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ और जांच की वजह से होने वाली देरी भी कम होगी। यह कदम यात्री हित और राष्ट्र की सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर उठाया गया है।