Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CAPF Recrutment : सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में बंपर रिक्तियां, 25,487 पदों पर होगी भर्ती

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 09:05 PM (IST)

    SSC CAPF Recruitment कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सीएपीएफ और असम राइफल्स में 25,487 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के लिए ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    SSC CAPF Recruitment सीएपीएफ में 25,487 पदों पर एसएससी भर्ती करेगा, अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC CAPF Recruitment केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी एवं असम राइफल्स में राइफलमैन के 25,487 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने सोमवार को संभावित रिक्तियों का विवरण जारी कर दिया हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SSC CAPF Recruitment  इनमें पुरुष वर्ग के 23,467 और महिला वर्ग के 2,020 पद हैं। पुरुष वर्ग के श्रेणीवार कुल पदों में एससी के 3,433, एसटी के 2,091, ओबीसी के 5,329, ईडब्ल्यूएस के 2,416 और अनारक्षित के 10,198 पद शामिल हैं। वहीं महिला वर्ग में एससी के 269, एसटी के 222, ओबीसी के 436, ईडब्ल्यूएस के 189 और अनारक्षित के 904 पद शामिल हैं। जिससे लाखों युवाओं को सरकारी सेवा में शामिल होने का सुनहरा मौका मिलेगा। 

    SSC CAPF Recruitment  केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआइएसएफ) में सबसे अधिक 14,595 पद जारी किए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 13,135 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 1,460 पद निर्धारित हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कुल 616 पद निकाले गए हैं। इनमें पुरुष वर्ग के लिए 524 तथा महिला वर्ग के लिए 92 पद आरक्षित हैं।

    SSC CAPF Recruitment  केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में कुल 5,490 पपद उपलब्ध कराए गए हैं। पुरुषों के लिए 5,366 और महिलाओं के लिए 124 पद हैं। एसएसबी में कुल 1,764 पद जारी किए गए हैं। ये सभी पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हैं। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) में कुल 1,293 पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें पुरुष वर्ग के 1,099 और महिला वर्ग के 194 पद शामिल हैं।

    असम राइफल्स में 1,706 पदों पर भर्ती होगी। इनमें पुरुषों के लिए 1,556 और महिलाओं के लिए 150 पद तय किए गए हैं। विशेष सुरक्षा बल (एसएसएफ) में कुल 23 पद जारी किए गए हैं, जो सभी पुरुष वर्ग के लिए हैं। यह भर्ती न केवल सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाएगी, बल्कि देश के हजारों युवाओं को रोजगार का मजबूत अवसर भी प्रदान करेगी।