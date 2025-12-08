SSC CHSL Exam 2025 : सीएचएसएल (टियर-1) की अस्थायी उत्तर कुंजी व रिस्पांस शीट जारी, आपत्ति दर्ज कराने की तिथि देखें यहां
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC CHSL Exam 2025 कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा (सीएचएसएल) 2025 के टियर-1 की अस्थायी उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों की रिस्पांस शीट जारी कर दी है। यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 12 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आयोजित कराई गई थी, जिसमें लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।
SSC CHSL Exam 2025 अब सभी परीक्षार्थी अपनी रिस्पांस शीट और उत्तर कुंजी को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। एसएससी ने स्पष्ट किया है कि चैलेंज माड्यूल में प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परीक्षा से अलग हो सकता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि चैलेंज माड्यूल में किसी एक शिफ्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों के लिए प्रश्नों का क्रम समान किया गया है, जबकि वास्तविक परीक्षा के दौरान अलग-अलग अभ्यर्थियों को प्रश्नों का क्रम अलग-अलग मिला था। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए उत्तर जैसे परीक्षा में दर्ज किए गए थे, वैसे ही प्रदर्शित होंगे।
आयोग के अनुसार उत्तर कुंजी पर आपत्ति आनलाइन मोड में 11 दिसंबर शाम छह दर्ज की जा सकती है। प्रत्येक प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज करने के लिए 50 रुपये प्रति प्रश्न शुल्क निर्धारित किया गया है। आयोग के अनुसार निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद रिस्पांस शीट और अस्थायी उत्तर कुंजी वेबसाइट से हटा ली जाएगी।
