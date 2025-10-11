Language
    प्रयागराज में 8 बच्चों को लेकर स्कूल जा रही अनियंत्रित वैन पलटी, कई बच्चे घायल, यूपी और एमपी सीमा पर हुआ हादसा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:27 PM (IST)

    प्रयागराज में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया। शंकरगढ़ के एक स्कूल जा रही वैन में आठ बच्चे सवार थे, जिनमें से कई घायल हो गए। वैन पटहट रोड पर अनियंत्रित होकर पलटी। आसपास के लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में घायल बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    यूपी और एमपी सीमा पर पलटा बच्चों को स्कूल ले जा रहा वाहन, हादसे में कुछ बच्चे घायल हुए हैं। जागरण

    संसू, जागरण, शंकरगढ़ (प्रयागराज)। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बच्चों को लेकर शंकरगढ़ स्थित एक स्कूल को जा रही एक वैन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। वाहन में आठ बच्चे बैठे थे। इनमें से कई घायल हो गए। 

    शंकरगढ़ के स्कूल में मध्य प्रदेश के रीवा के भी बच्चे पढ़ते हैं

    शंकरगढ़ क्षेत्र प्रयागराज के अंतिम छोर पर स्थित है। इसके बाद से मध्य प्रदेश का इलाका शुरू हो जाता है। रीवा जनपद से ही मध्य प्रदेश शुरू होता है। बताते हैं कि शंकरगढ़ इलाके के एक विद्यालय में स्थानीय के अलावा मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के कुछ इलाके के भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। 

    वैन से प्रतिदिन बच्चे आते हैं स्कूल

    रीवा जनपद के कई बच्चे पढ़ाई के लिए वैन से शंकरगढ़ के विद्यालय प्रतिदिन आते हैं। शनिवार सुबह भी  बच्चों को स्कूल लेकर आ रही एक वैन पटहट रोड पर अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें आठ बच्चे बैठे थे। वैन के पलटने के बाद बच्चों की चीख-पुकार मच गई।

    आसपास के लोगों ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया

    आसपास के लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और तत्काल वैने में फंसे बच्चों को बाहर निकाला। हादसे में कक्षा आठ की 14 वर्षीय छात्रा अंतिमा तिवारी निवासी खटकरी कला मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य बच्चे घायल थे। उन्हें प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया।

    पुलिस ने भी जांच-पड़ताल की

    हादसे की सूचना पर बच्चों के अभिभावकों के साथ ही स्कूल प्रबंधन के लोग भी पहुंचे। अभिभावक अपने बच्चों को साथ ले गए। उधर जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने भी पहुंच कर जांच-पड़ताल की।

