Scholarship Exam 2024-25 : आठ माह बाद भी छात्रवृत्ति परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले UP के विद्यार्थियों का सत्यापन अधूरा, कर रहे इंतजार
Scholarship Exam 2024-25 राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25 में 14,493 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पर आठ माह बाद भी सत्यापन अधूरा है। मात्र 11,527 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, जिसकी तिथि पांच बार बढ़ाई गई है। मंडल स्तर पर लंबित मामलों के निस्तारण हेतु अंतिम तिथि 3 दिसंबर है। सफल विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक हर महीने एक हजार रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, लेकिन सत्यापन में देरी से वे वंचित हो सकते हैं।
अमलेन्दु त्रिपाठी, प्रयागराज। Scholarship Exam 2024-25 राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा सत्र 2024-25 में प्रदेशभर में 14,493 विद्यार्थियों ने उत्तीर्ण की थी। मार्च में नतीजे घोषित हुए थे। आठ माह बीतने के बाद भी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का इंतजार बना हुआ है। कहीं अभ्यर्थियों का सत्यापन अटका है तो कहीं उनसे पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कराई गई है।
पांच बार बढ़ाई जा चुकी है आवेदन तिथि
Scholarship Exam 2024-25 अब तक प्रदेशभर में मात्र 11,527 विद्यार्थियों ने आवश्यक प्रपत्र के साथ आवेदन किया है। इसके लिए भी पांच बार आवेदन तिथि बढ़ाई जा चुकी है। मंडल स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए और डाटा सत्यापन के लिए फिर एक बार तिथि बढ़ाते हुए तीन दिसंबर तक का समय दिया गया है। इस बीच जिनका डाटा सत्यापित नहीं होगा या आवेदन नहीं करेंगे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे।
नौ से 12वीं तक प्रत्येक माह एक हजार रुपये मिलते हैं
Scholarship Exam 2024-25 जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर प्रदेशभर में कुल 259 मामले अभी तक लंबित हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा नौ से 12वीं तक प्रत्येक माह एक हजार रुपये दिए जाते हैं।
प्रयागराज में 427 विद्यार्थियों के आवेदन मिले हैं
जिलावार देखें तो आगरा में 193, अलीगढ़ में 176, अंबेडकर नगर में 215, अमेठी में 87, अमरोहा में 112, औरैया में 118, अयोध्या में 159, कौशांबी में 71, प्रयागराज में 427, प्रतापगढ़ में 214, फतेहपुर में 171, लखनऊ में 214, वाराणसी में 259, बरेली में 233 विद्यार्थियों के आवेदन मिले हैं। प्रदेशभर का आंकड़ा 11527 है, इसमें से 11106 आवेदन सत्यापित हो चुके हैं।
किस जिले में कितने मामले सत्यापन को लंबित
जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर आगरा में दो, आजमगढ़ में 25, बागपत में 30, बलिया व बलरामपुर में 15-15, गोंडा में 83, जौनपुर में 34, कुशीनगर में 26, सिद्धार्थनगर में 11 विद्यार्थियों के विवरण सत्यापित होने के लिए लंबित हैं। प्रदेश में संस्थान स्तर पर कुल 92 आवेदन लंबित हैं जबकि 53 आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। 16 अभ्यर्थियों के आवेदन दोषपूर्ण पाए गए हैं।
बार-बार तिथि बढ़ाई जा रही
Scholarship Exam 2024-25 मनोविज्ञानशाला के निदेशक पीएन सिंह का कहना है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी विद्यार्थी पंजीकृत हो जाएं, इसके लिए बार-बार तिथि बढ़ाई जा रही है। कुछ विद्यार्थी किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल आदि में प्रवेश ले लेते हैं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाते हैं।
548 आवेदन आइओएस स्तर पर लंबित
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफल होने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण कराना पड़ता है। उनका भी सत्यापन संस्थान और जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर किया जाता है। पिछले सत्रों को मिलाकर प्रदेशभर में 21840 अभ्यर्थी इस छात्रवृत्ति के लिए योग्य हैं। इनमें से 20568 का नवीनीकरण हो चुका है। मनोविज्ञानशाला के निदेशक के अनुसार 29 आवेदन दोषपूर्ण पाए गए जबकि 112 फार्म निरस्त हुए हैं। संस्थाओं के स्तर पर 188 और अलग-अलग जिलों के डीआइओएस के स्तर पर 548 आवेदन लंबित हैं।
