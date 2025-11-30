Language
    108 And 102 Ambulance Services : प्रयागराज मंडल में छह माह में 8 लाख मरीजों को मिला निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा का लाभ, बची जान

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:07 PM (IST)

    प्रयागराज मंडल में पिछले छह महीनों में 8 लाख से ज्यादा मरीजों को 108 और 102 एंबुलेंस सेवा का मुफ्त लाभ मिला है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत यह मुफ्त एंबुलेंस सेवा मरीजों के लिए जीवनदायिनी साबित हो रही है। प्रयागराज, फतेहपुर, कौशांबी और प्रतापगढ़ जिलों में हजारों मरीजों को इस सेवा से अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उन्हें समय पर इलाज मिल सका। पुरानी एंबुलेंस को हटाकर नई गाड़ियां शामिल की गई हैं।

    प्रयागराज मंडल के प्रतापगढ़, कौशांबी, फतेहपुर और प्रयागराज में मुफ्त एंबुलेंस सेवा से लाखों मरीजों को जीवनदान मिला है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मरीजों की जान बचाने में निश्शुल्क एंबुलेंस जीवनदायिनी साबित हो रही है। प्रयागराज मंडल में अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक आठ लाख से अधिक मरीजों को 108 और 102 नंबर एंबुलेंस सेवा का लाभ मिला। ज्यादातर लोगों को इससे त्वरित इलाज मिला, जिससे उनकी जान बच सकी।

    निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा का प्रयागराज के मरीजों को लाभ

    राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना प्रबंधक हरित सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अप्रैल से सितंबर तक प्रयागराज में 102 एंबुलेंस से 2,01,739 मरीजों और 108 नंबर की एंबुलेंस सेवा से 53,849 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। 

    फतेहपुर, कौशांबी व प्रतापगढ़ में भी मरीजों की बचाई जान

    फतेहपुर में 102 एंबुलेंस सेवा से 1,50,794 और 108 नंबर की एंबुलेंस से 47,537 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। कौशांबी में इसी अवधि में 102 एंबुलेंस से 1,20,333 और 108 नंबर एंबुलेंस से 31,834 मरीजों तथा प्रतापगढ़ जिले में 102 नंबर की एंबुलेंस सेवा से 1,70,461 मरीजों ने और 108 एंबुलेंस सेवा से 54,724 मरीजों ने लाभ लिया।

    बेड़े में शामिल हुईं नई एंबुलेंस

    किसी भी दुर्घटना या बीमारी की स्थिति में मरीज का जल्दी से जल्दी से अस्पताल पहुंचना उसका जीवन बचाने के लिए सबसे अहम होता है। इस त्वरित कार्यवाही के समय में प्रयागराज मंडल की स्थिति प्रदेश में बेहतर पाई गई है। परियोजना प्रबंधक ने बताया कि एंबुलेंस सेवाओं में व्यापक विस्तार किया जा रहा है। कुछ पुरानी एंबुलेंस बेड़े से हटाई गई है उनके स्थान पर नई गाड़ियां आ गई हैं। वर्तमान में प्रयागराज मंडल में 108 और 102 नंबर की कुल 289 एंबुलेंस संचालित हैं।

