108 And 102 Ambulance Services : प्रयागराज मंडल में छह माह में 8 लाख मरीजों को मिला निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा का लाभ, बची जान

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मरीजों की जान बचाने में निश्शुल्क एंबुलेंस जीवनदायिनी साबित हो रही है। प्रयागराज मंडल में अप्रैल 2025 से सितंबर 2025 तक आठ लाख से अधिक मरीजों को 108 और 102 नंबर एंबुलेंस सेवा का लाभ मिला। ज्यादातर लोगों को इससे त्वरित इलाज मिला, जिससे उनकी जान बच सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

निश्शुल्क एंबुलेंस सेवा का प्रयागराज के मरीजों को लाभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परियोजना प्रबंधक हरित सक्सेना ने बताया कि वर्ष 2025-26 में अप्रैल से सितंबर तक प्रयागराज में 102 एंबुलेंस से 2,01,739 मरीजों और 108 नंबर की एंबुलेंस सेवा से 53,849 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया।

फतेहपुर, कौशांबी व प्रतापगढ़ में भी मरीजों की बचाई जान फतेहपुर में 102 एंबुलेंस सेवा से 1,50,794 और 108 नंबर की एंबुलेंस से 47,537 मरीजों को अस्पताल पहुंचाया गया। कौशांबी में इसी अवधि में 102 एंबुलेंस से 1,20,333 और 108 नंबर एंबुलेंस से 31,834 मरीजों तथा प्रतापगढ़ जिले में 102 नंबर की एंबुलेंस सेवा से 1,70,461 मरीजों ने और 108 एंबुलेंस सेवा से 54,724 मरीजों ने लाभ लिया।