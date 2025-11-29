प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या समेत इन जिलों को जाने वाली रोडवेज बसें बदले स्थान से चलेंगी, कल से सीएमपी कालेज के सामने से होगा संचालन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रोडवेज बस से अगर आप यात्रा करने वाले हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि आज (रविवार 30 नवंबर) से शहर की रोडवेज बस यात्रा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सिविल लाइंस बस अड्डे से लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशांबी जाने वाली सभी बसें अब सीएमपी डिग्री कालेज के सामने केपी ट्रस्ट के मैदान से चलेंगी। अब सिर्फ गोरखपुर और वाराणसी रूट की बसों का ही संचालन सिविल लाइंस बस अड्डे से होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ये बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि सिविल लाइंस बस अड्डे का पुर्नविकास चल रहा है। अंदर जगह कम होने की वजह से पिछले कई दिनों से बसें महात्मा गांधी मार्ग पर सड़क किनारे खड़ी हो रही हैं। इससे हर रोज भयंकर जाम लग रहा था और यात्रियों को भी भारी परेशानी हो रही है। यात्रियों की इस तकलीफ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने संचालन स्थल में बदलाव किया है।

क्षेत्रीय प्रबंधक रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विद्या वाहिनी स्कूल के बगल वाले मैदान पर (सीएमपी डिग्री कालेज के ठीक सामने, महात्मा गांधी मार्ग पर) को अस्थायी बस अड्डे के रूप में तैयार कर लिया गया है। वहां इंटरलाकिंग टाइल्स बिछाई गई हैं, अस्थायी शेड लगाए गए हैं, शौचालय बनाए गए हैं, पीने का पानी, रोशनी और अनाउंसमेंट सिस्टम की भी व्यवस्था कर दी गई है। कुछ छोटे-मोटे काम बाकी हैं, लेकिन बसों का संचालन शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

अस्थायी बस स्टैंड सिविल लाइंस से महज कुछ सौ मीटर दूर है, इसलिए यात्रियों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही कानपुर और कौशांबी की कुछ बसें प्रयागराज जंक्शन के सामने लीडर रोड से भी मिलती रहेंगी, ताकि रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्रियों को सुविधा रहे। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि सिविल लाइंस का नया बस अड्डा बनकर तैयार होने तक ये अस्थायी व्यवस्था रहेगी। नया अड्डा बनने के बाद यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन तब तक सीएमपी डिग्री कालेज के सामने वाले मैदान से ही काम चलाना होगा।