RRB Prayagraj NTPC Result 2024 : एनटीपीसी सीबीटी-टू का रिजल्ट जारी, 584 अभ्यर्थी सफल, वर्ग के अनुसार कटआफ भी जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB NTPC Result 2024 रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज ने एनटीपीसी (ग्रेजुएट) भर्ती 2024 के द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-टू) का परिणाम (वेबसाइट rrbpryj.gov.in पर) जारी कर दिया है। इस भर्ती में प्रयागराज जोन से कुल 584 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिन्हें अब कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) और टाइपिंग स्किल टेस्ट (टीएसटी) के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।

इन पोस्ट पर होगी भर्ती RRB Prayagraj NTPC Result 2024 यह भर्ती कुल 8113 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आरआरबी प्रयागराज जोन में इन पदों के लिए कुल 227 रिक्तियां हैं।

सीबीटी-टू परीक्षा 13 अक्टूबर को हुई थी RRB Prayagraj NTPC Result 2024 सीबीटी-टू परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी।सफल अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी-टू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार किया गया है। श्रेणीवार शार्टलिस्टिंग में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने सीबीटी-वन की कट-आफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

सीबीएटी/टीएसटी दिसंबर के पांचवें सप्ताह में RRB Prayagraj NTPC Result 2024 अगला चरण सीबीएटी/टीएसटी है, जो दिसंबर के पांचवें सप्ताह में संभावित रूप से आयोजित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की सूचना 10 दिन पहले और ई-काल लेटर चार दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा।