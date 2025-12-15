Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    RRB Prayagraj NTPC Result 2024 : एनटीपीसी सीबीटी-टू का रिजल्ट जारी, 584 अभ्यर्थी सफल, वर्ग के अनुसार कटआफ भी जारी

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:08 PM (IST)

    RRB Prayagraj NTPC Result आरआरबी प्रयागराज ने एनटीपीसी सीबीटी-टू का परिणाम जारी कर दिया है। प्रयागराज जोन से 584 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो अब सीबीएटी औ ...और पढ़ें

    Hero Image

    RRB Prayagraj NTPC Result 2024 आरआरबी प्रयागराज ने एनटीपीसी सीबीटी-2 का परिणाम घोषित! कर दिया है, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। RRB NTPC Result 2024 रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) प्रयागराज ने एनटीपीसी (ग्रेजुएट) भर्ती 2024 के द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-टू) का परिणाम (वेबसाइट rrbpryj.gov.in पर) जारी कर दिया है। इस भर्ती में प्रयागराज जोन से कुल 584 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं, जिन्हें अब कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (सीबीएटी) और टाइपिंग स्किल टेस्ट (टीएसटी) के लिए शार्टलिस्ट किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इन पोस्ट पर होगी भर्ती 

    RRB Prayagraj NTPC Result 2024 यह भर्ती कुल 8113 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। आरआरबी प्रयागराज जोन में इन पदों के लिए कुल 227 रिक्तियां हैं।

    सीबीटी-टू परीक्षा 13 अक्टूबर को हुई थी 

    RRB Prayagraj NTPC Result 2024 सीबीटी-टू परीक्षा 13 अक्टूबर 2025 को आयोजित की गई थी।सफल अभ्यर्थियों का चयन सीबीटी-टू में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार किया गया है। श्रेणीवार शार्टलिस्टिंग में उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी गई है, जिन्होंने सीबीटी-वन की कट-आफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

    सीबीएटी/टीएसटी दिसंबर के पांचवें सप्ताह में

    RRB Prayagraj NTPC Result 2024 अगला चरण सीबीएटी/टीएसटी है, जो दिसंबर के पांचवें सप्ताह में संभावित रूप से आयोजित किया जाएगा। सफल अभ्यर्थियों को परीक्षा शहर की सूचना 10 दिन पहले और ई-काल लेटर चार दिन पहले उपलब्ध कराया जाएगा।

    एनसीआर के सीनियर पीआरओ की अभ्यर्थियों को सलाह

    RRB Prayagraj NTPC Result 2024 एनसीआर के सीनियर पीआरओ डाॅ. अमित मालवीय ने बताया कि अभ्यर्थी अपने व्यक्तिगत स्कोर और क्वालीफाइंग स्टेटस आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नंबर व जन्मतिथि डालकर चेक कर सकते हैं। साथ ही, अपनी उत्तर पुस्तिका और सही उत्तर भी देख सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- New Delhi Prayagraj Train Running Late : दिल्ली से प्रयागराज सुबह आने वाली अधिकांश ट्रेनें दोपहर में पहुंचीं, यात्री परेशान

    यह भी पढ़ें- UPSC दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा, कुछ को हिरासत में लिया; इन मांगों को लेकर डटे हैं स्टूडेंट्स?