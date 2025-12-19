Magh Mela 2026 : झांसी और ग्वालियर से प्रयागराज माघ मेला के लिए चलेगी रिंग रेल, समय सारणी जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला में झांसी और ग्वालियर से प्रयागराज के लिए रिंग रेल का संचालन होगा। यानी ट्रेन प्रयागराज से चलेगी और झांसी व ग्वालियर से घूमकर वापस प्रयागराज आ जाएगी। एनसीआर ने रिंग रेल की समय सारिणी जारी कर दी है।

Magh Mela 2026 झांसी और ग्वालियर से प्रयागराज तक चलने वाली ये चार आरक्षित ट्रेनों से माघ मेला के मुख्य स्नान पर्वों के दौरान यात्रियों को आने-जाने में आसानी होगी। ये ट्रेनें प्रत्येक दिशा में छह-छह फेरे लगाएंगी। सभी ट्रेनें आधुनिक एलएचबी कोचों से सुसज्जित हैं, जिनमें सामान्य, स्लीपर, थर्ड एसी, थर्ड एसी इकोनामी और सेकंड एसी की सुविधा उपलब्ध है।

01805 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से प्रयागराज के लिए (वाया बांदा) हर बुधवार (सात, 14, 21, 28 जनवरी और चार, 11 फरवरी 2026) को सुबह नौ बजे चलेगी और शाम 4:55 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। इसका ठहराव ओरछा, बड़वा सागर, निवाड़ी, मऊरानीपुर, हरपालपुर, कुलपहाड़, महोबा, बांदा, अटर्रा, चित्रकूटधाम करवी, माणिकपुर, शंकरगढ़, नैनी में होगा।

01807 : प्रयागराज से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी (वाया गोविंदपुरी) हर बुधवार (उपरोक्त तिथियां) को शाम 5:05 बजे चलकर रात में दो बजे झांसी पहुंचेगी। यह मनौरी, भरवारी, सिराथु, खागा, फतेहपुर, बिंदकी रोड, गोविंदपुरी, भिमसेन, पोखरायन, कलपी, ओराई, ऐट, मोठ, चिरगांव में रुकेगी। 01806: ग्वालियर से प्रयागराज (वाया गोविंदपुरी) - हर गुरुवार (आठ, 15, 22, 29 जनवरी और पांव व 12 फरवरी 2026)