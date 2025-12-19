कोडीन सीरप कांड के आरोपियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक की याचिका खारिज

प्रयागराज। कोडीन सीरप कांड के आरोपियों को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इन आरोपितों को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आरोपियों की याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।

उल्लेखनीय है कि कोडीनयुक्त कफ सीरप की तस्करी मामले में गिरफ्तारी पर रोक के लिए दाखिल याचिकाओं पर आज शुक्रवार को भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ के समक्ष बस्ती की खुशबू गोयल सहित अन्य कई जिलों के आरोपियों की याचिकाओं पर चल रही सुनवाई में गुरुवार को सरकार की तरफ से बहस पूरी कर ली गई थी।