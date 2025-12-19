निर्वाचन आयोग के उपायुक्त प्रयागराज में बोले- एएसडी सूची में शिफ्टेड वोटर को न डालें लापता की श्रेणी में

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के तहत तैयार हुई एएसडी वोटर्स की सूची को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त मनीष गर्ग ने कहा कि शिफ्टेड वोटर को कत्तई लापता की श्रेणी में न डालें। अभी समय है, एएसडी मतदाता का सही कैटेगराइजेशन व सूची की विसंगतियां दूर करें।

गुरुवार को सर्किट हाउस के सभागार में एसआइआर कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने एएसडी लिस्ट की गहनता से जांच कर सम्मिलित मतदाताओं को ढूंढने का पूरा प्रयास करने के निर्देश दिए। कहा कि किसी मतदाता का एएसडी लिस्ट में गलत क्लासिफिकेशन हो गया है तो उसे चेंज कर लें।

ये निर्देश भी दिए -एसआइआर अभियान का कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटिरहित कार्य कराया जाए : मनीष गर्ग -अपात्र का नाम मतदाता सूची में न हो और पात्र मतदाता किसी भी हाल में छूटने न पाए -सभी से अपलोड किए जा रहे फार्मों, फोटो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए -फार्मों की मैपिंग, कलेक्शन एवं डिजिटाइज फार्मों की संख्या का मिलान अवश्य होने चाहिए बैठक में पहले जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम मनीष कुमार वर्मा ने जनपद की सामान्य जानकारी एवं भौगोलिक स्थिति से अवगत कराया। एसआइआर की बिंदुवार जानकारी दी। उन्होंने जनपद में विधानसभावार बूथों, बीएलओ, सुपरवाइजर का विवरण दिया। पिछले चुनावों के मतदान प्रतिशत, जनपद में विधानसभावार भरे गए व संग्रहीत किए गणना प्रपत्र एवं मतदाताओं की मैपिंग की अद्यतन स्थिति बताई।

डिजिटाइज़ेशन के साथ एएसडी वोटर्स की संख्या एवं बीएलओ व बीएलए द्वारा एएसडी मतदाताओं के सत्यापन तथा उन्हें ढूंढने के प्रयासों को बताया। बोले, एएसडी लिस्ट के पुनः सत्यापन को तीन दिवसीय महाभियान चल रहा है। गलती से कोई मतदाता एएसडी लिस्ट में है तो उसे रोलबैक किया जा रहा है। अधिक संख्या वाले एएसडी वोटर्स के बूथों पर जिला स्तरीय अधिकारी लगे हैं। मुख्य फोकस एएसडी मतदाताओं की ट्रेसिंग पर है। मैपिंग कार्य अपेक्षित प्रगति से चल रहा है।

खास-खास -100 प्रतिशत चेकिंग कर सुनिश्चित हो कि गलती से कोई दूसरा डाक्यूमेंट न अपलोड हो -01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी युवाओं को दें फार्म संख्या-6 वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन, त्रुटिरहित एवं विसंगतियों से मुक्त बनाना है, जिसमें किसी भी पात्र मतदाता का नाम अवश्य शामिल हो और अपात्र का नाम न हो। फार्मों की मैपिंग, कलेक्शन एवं डिजिटाइजेशन की संख्या का मिलान एवं बीएलओ तथा बीएलए के मीटिंग मिनट्स के अपलोडिंग की 100 प्रतिशत चेकिंग कर यह सुनिश्चित कर लें कि गलती से कोई दूसरा डाक्यूमेंट अपलोड न हुआ हो।

ईआरओ से कहा कि अभी पर्याप्त समय है, बीएलओ द्वारा चिन्हित कर बनाई गई एएसडी लिस्ट पर फोकस कर उसकी गहनता से जांच करे। सूची में शामिल मतदाताओं को तलाशने का पूरा प्रयास करें। अपलोड किए जा रहे फार्मों, फोटो की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। किसी मतदाता का एएसडी लिस्ट में गलत क्लासिफिकेशन हो गया है तो उसे चेंज कर लें। कोई मतदाता परमानेंटली शिफ्टेड है तो वह अनट्रेसेबल कैटेगरी में न रहे। एएसडी मतदाताओं का सही कैटेगराइजेशन व एएसडी लिस्ट की विसंगतियों पर विशेष ध्यान देने को कहा।

नए मतदाताओं के पंजीकरण को फार्म-6 के व्यापक प्रचार-प्रसार कराने, बीएलओ द्वारा फार्म-6 उपलब्ध कराने एवं घोषणा पत्र भरवाने के साथ अनमैप्ड प्रकरणों के पुनर्सत्यापन कराने के लिए कहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा, अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश अखंड प्रताप सिंह, मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल, सीडीओ हर्षिका सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम प्रशासन पूजा मिश्रा मौजूद रहीं।

वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत नए मतदाता बनाने के लिए 18 वर्ष उम्र्र पूर्ण करने वाले कुलभास्कर आश्रम डिग्री कालेज, जीआइसी, जीजीआइसी कटरा, जीजीाइसी फाफामऊ के 30 छात्र-छात्राओं को फार्म-6 का वितरण किया। इसके बाद वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने महर्षि वाल्मीकि इंटर मीडिएट कालेज के बूथों का निरीक्षण किया। डिजिटाइजेशन, मैपिंग,, बीएलओ-बीएलए मीटिंग व मिनट्स की जानकारी ली।