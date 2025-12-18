प्रयागराज नगर निगम सिविल लाइंस के 74 दुकानदारों को देगा रेड कार्ड, सफाई व्यवस्था में नहीं कर रहे सहयोग, फैला रहे गंदगी
प्रयागराज नगर निगम सिविल लाइंस के 74 दुकानदारों को सफाई में सहयोग न करने और गंदगी फैलाने पर रेड कार्ड देगा। निगम ने दुकानदारों को चिह्नित किया है जो स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने के लिए तीन एजेंसियों को लगाया गया है। प्रतिदिन शहर से लगभग 700 मीट्रिक टन कूडे़ का उठान किया जाता है। इसके बाद भी शहर के कई दुकानदार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
सफाई कर्मियों के जाने के बाद फेंकते हैं कूड़ा
सफाई कर्मचारियों के जाने के बाद सड़कों के किनारे दुकानदार कूड़ा फेक देते हैं। ऐसा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ निगम की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दुकानदारों को चिह्नित करके उन्हें लाल कार्ड दिया जाएगा।
आदत में सुधान न आने पर कानूनी कार्रवाई होगी
सूत्रों की मानें तो नगर निगम की ओर से सिविल लाइंस क्षेत्र के 77 दुकानदारों को चिह्नित किया गया है। 10 दिनों के भीतर इनके पास रेड कार्ड पहुंच जाएगा। उसके बाद भी सुधार नही आएगा तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना लगने के बाद भी सड़क पर कूड़ा फेकना दुकानदार बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
क्या कहती हैं सहायक नगर आयुक्त
इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडेय ने बताया कि शहर के कई व्यापारी सफाई व्यवस्था को बेहतर करने में भरपूर सहयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो मनमानी करने पर उतारू हैं। उनके खिलाफ रेड कार्ड जारी करने के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर गंदगी फैलना अगर सब बंद नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
