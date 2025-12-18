SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स कम कराने को आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त समेत उच्चाधिकारी पहुंचे संगम नगरी, की समीक्षा

प्रयागराज। SIR in Prayagraj एसआइआर अभियान में मिले एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) वोटर्स को कम करने पर भारत निर्वाचन आयोग का विशेष जोर है। इसके लिए जिले में भी पूरी मशीनरी लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त मनीष गर्ग, सचिव अजय वर्मा तथा उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिणवा एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह गुरुवार को प्रयागराज पहुंच गए हैं।