Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स कम कराने को आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त समेत उच्चाधिकारी पहुंचे संगम नगरी, की समीक्षा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:02 PM (IST)

    SIR in Prayagraj प्रयागराज में एसआइआर अभियान के तहत एएसडी वोटर्स (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) की संख्या कम करने पर भारत निर्वाचन आयोग का ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज में एएसडी वोटर्स कम करने के लिए निर्वाचन आयोग के उच्चाधिकारियों का दौरा

    प्रयागराज। SIR in Prayagraj एसआइआर अभियान में मिले एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) वोटर्स को कम करने पर भारत निर्वाचन आयोग का विशेष जोर है। इसके लिए जिले में भी पूरी मशीनरी लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त मनीष गर्ग, सचिव अजय वर्मा तथा उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिणवा एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह गुरुवार को प्रयागराज पहुंच गए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बूथों का करेंगे निरीक्षण 

    SIR in Prayagraj आयोग के ये अधिकारी सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके बाद ये अधिकारी शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों एक-एक बूथ का निरीक्षण करेंगे। जिन जिलों में एएसडी वोटर्स की ज्यादा संख्या है, वहां आयोग के उच्चाधिकारी पहुंच रहे हैं। इसके तहत आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त यहां पहुंचे हैं। जिले में सबसे ज्यादा एएसडी वोटर्स शहरी विधानसभा क्षेत्रों में हैं।

    यह भी पढ़ें- नियमित करने की मांग को लेकर प्रयागराज में आशा कार्यकर्ता हड़ताल पर, काम बंद कर कलेक्ट्रेट में जुटीं, किया प्रदर्शन

    यह भी पढ़ें- यात्रीगण ध्यान दें... Vibhuti Express में अब कम मिलेंगी सीटें, लेकिन जर्मन तकनीक से ट्रेन सफर होगा 'सुपर सेफ'