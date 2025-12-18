SIR in Prayagraj : एएसडी वोटर्स कम कराने को आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त समेत उच्चाधिकारी पहुंचे संगम नगरी, की समीक्षा
SIR in Prayagraj प्रयागराज में एसआइआर अभियान के तहत एएसडी वोटर्स (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लिकेट) की संख्या कम करने पर भारत निर्वाचन आयोग का ...और पढ़ें
प्रयागराज। SIR in Prayagraj एसआइआर अभियान में मिले एएसडी (अबसेंट, शिफ्टेड, डेड व डुप्लीकेट) वोटर्स को कम करने पर भारत निर्वाचन आयोग का विशेष जोर है। इसके लिए जिले में भी पूरी मशीनरी लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त मनीष गर्ग, सचिव अजय वर्मा तथा उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी रणदीप रिणवा एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अखंड प्रताप सिंह गुरुवार को प्रयागराज पहुंच गए हैं।
बूथों का करेंगे निरीक्षण
SIR in Prayagraj आयोग के ये अधिकारी सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके बाद ये अधिकारी शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों एक-एक बूथ का निरीक्षण करेंगे। जिन जिलों में एएसडी वोटर्स की ज्यादा संख्या है, वहां आयोग के उच्चाधिकारी पहुंच रहे हैं। इसके तहत आयोग के वरिष्ठ उपायुक्त यहां पहुंचे हैं। जिले में सबसे ज्यादा एएसडी वोटर्स शहरी विधानसभा क्षेत्रों में हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।