Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ration Card Update : ई-केवाईसी से अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त, फर्जीवाड़ा रुका, प्रयागराज में FCI ने संभाला जिम्मा

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:08 PM (IST)

    Ration Card Update ई-केवाईसी से प्रयागराज में अपात्र राशन कार्ड रद हो गए हैं। इससे खाद्यान्न वितरण कम हो गया है। भारतीय खाद्य निगम अब सीधे कोटेदारों तक अनाज पहुंचा रहा है। एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा ने बताया कि हर माह ई-केवाईसी के चलते हर माह चार से पांच हजार कार्ड निरस्त हो रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Ration Card Update ई-केवाईसी से प्रयागराज में राशन कार्ड के लाभार्थियों की संख्या घट गई है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Ration Card Update ई-केवाईसी ने बड़े फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाया है। इसके माध्यम से जनपद में अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाने से खाद्यान्न वितरण भी कम हो गया है। इसके चलते अब भारतीय खाद्य निगम अब खुद ही खाद्यान्न अपने गोदाम से सीधे कोटेदारों तक पहुंचवाने लगा है। इससे अब राज्य भंडारण निगम के गोदाम खाली हो गए हैं, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) ने राज्य भंडारण निगम के गोदामों को अब तक किराए पर लिया था। इन्हीं गोदामों में एफसीआइ खाद्यान्न रखवाता था, जहां से कोटेदारों को अनाज भेजा जाता था। अब राशन कार्डधारकों की संख्या कम हुई तो खाद्यान्न भी कम हो गया। जिससे इन गोदामों की आवश्यकता ही कम हो गई, जिससे ये खाली पड़ गए हैं।

    यह भी पढ़ें- Prayagraj News : लोक सेवा आयोग और हाथी पार्क के पास जाम से मिलेगी राहत, सेंट मैरी स्कूल के सामने बनेगा फुट ओवर ब्रिज

    Ration Card Update अलोपीबाग में राज्य भंडारण निगम के 16 में से 10 गोदामों को निजी क्षेत्र को किराए पर दे दिया गया है। इन्हें एफसीआइ से अब वापस कर दिया। इसके पहले विपणन विभाग के गोदामों को एफसीआइ ने खाली कर दिया था। विपणन विभाग के हर ब्लाक मुख्यालय पर गोदाम थे, जिनमें एफसीआइ खाद्यान्न भेजता था और वहां से कोटेदारों को आपूर्ति होती थी।

    यह भी पढ़ें- बुखार से तप रहे 2 वर्षीय मासूम को चिकित्सक ने लगाया इंजेक्शन, कुछ देर बाद हुई मौत, रीवा राजमार्ग किया जाम

    Ration Card Update बताते हैं कि अब जनपद में 10 लाख 29 हजार के करीब राशन कार्डधारक बचे हैं, जिनमें लगभग 43 लाख यूनिट हैं। एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा ने बताया कि हर माह ई-केवाईसी के चलते हर माह चार से पांच हजार कार्ड निरस्त हो रहे हैं। ऐसे में यूनिट भी कम हो रही है, जिससे खाद्यान्न वितरण कम हो रहा है। इसी वजह से एफसीआइ ने राज्य भंडारण निगम के गोदामों को उसे वापस कर दिया। अब एफसीआइ अपने गोदामों से ही खाद्यान्न कोटेदारों तक भेजने लगा है।