Ration Card Update : ई-केवाईसी से अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त, फर्जीवाड़ा रुका, प्रयागराज में FCI ने संभाला जिम्मा

Ration Card Update ई-केवाईसी से प्रयागराज में अपात्र राशन कार्ड रद हो गए हैं। इससे खाद्यान्न वितरण कम हो गया है। भारतीय खाद्य निगम अब सीधे कोटेदारों तक अनाज पहुंचा रहा है। एडीएम आपूर्ति विजय शर्मा ने बताया कि हर माह ई-केवाईसी के चलते हर माह चार से पांच हजार कार्ड निरस्त हो रहे हैं।

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Ration Card Update ई-केवाईसी ने बड़े फर्जीवाड़ा पर अंकुश लगाया है। इसके माध्यम से जनपद में अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए जाने से खाद्यान्न वितरण भी कम हो गया है। इसके चलते अब भारतीय खाद्य निगम अब खुद ही खाद्यान्न अपने गोदाम से सीधे कोटेदारों तक पहुंचवाने लगा है। इससे अब राज्य भंडारण निगम के गोदाम खाली हो गए हैं, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ रहा है।

