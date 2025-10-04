Language
    Prayagraj News : लोक सेवा आयोग और हाथी पार्क के पास जाम से मिलेगी राहत, सेंट मैरी स्कूल के सामने बनेगा फुट ओवर ब्रिज

    By birendra dwivedi Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 03:41 PM (IST)

    प्रयागराज में उप्र लोक सेवा आयोग और हाथी पार्क के पास जाम की समस्या से निजात पाने के लिए नगर निगम सेंट मैरी स्कूल के सामने फुटओवर ब्रिज का निर्माण करेगा। 2.50 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 30 मीटर लंबा ब्रिज 15वें वित्त मद से बनेगा। यह ब्रिज सेल्फी प्वाइंट के रूप में भी विकसित किया जाएगा जिससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी।

    प्रयागराज में लोक सेवा आयोग और हाथी पार्क के पास बनेगा फुटओवर ब्रिज तो यातायात सुगम होगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और हाथी हाथी पार्क के पास प्रतिदिन लगने वाले जाम में हजारों लोग परेशान होते हैं। यह मुख्य मार्ग होने के कारण यहीं से सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के कर्मचारी आते-जाते हैं। वहीं हाई कोर्ट स्टाफ के साथ ही अधिवक्ताओं के वाहन भी इसी मार्ग से होते हुए हाई कोर्ट पहुंचते हैं। अक्सर लगने वाले जाम में कार्यालय पहुंचने में लोग विलंबित भी होते हैं।  

    नगर निगम बनवाएगा FOB

    अब लोक सेवा आयोग और हाथी पार्क के पास जाम से कुछ ही महीनों में छुटकारा मिल जाएगा। जाम की समस्या से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए नगर निगम की ओर से सेंट मैरी स्कूल के सामने फुटओवर ब्रिज (FOB) का निर्माण किया जाएगा।

    2.50 करोड़ रुपये आएगी लागत

    नगर निगम 30 मीटर लंबे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराएगा। आकर्षक और भव्य फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी। 15 वें वित्त के मद से इसका निर्माण कराया जाएगा।

    प्रतिदिन 20 से 25 हजार वाहनों का होता है आवागमन

    जीटी रोड हाथी पार्क के पास सेंट मैरी स्कूल के सामने सुबह और दोपहर अक्सर लोगों को जाम के झाम से घंटों जूझना पड़ता है। जीटी रोड संगम जाने वाले मुख्य मार्गों में से एक है। इस रोड से प्रतिदिन 20 से 25 हजार छोटे बड़े वाहनों का आवागमन होता है।

    FOB पर सेल्फी भी ले सकेंगे

    एयरपोर्ट से संगम जाने के लिए मुख्य रूप से इसी सड़क का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इस रोड पर बनने वाले फुट ओवर ब्रिज को आकर्षक बनाया जाएगा। सेल्फी प्वाइंट की तरह इसकी डिजाइन तैयार की जाएगी, जिससे लोग इस पर सेल्फी ले सकें। फुट ओवर ब्रिज के आसपास ग्रीनरी भी बनाई जाएगी।

    क्या कहते हैं नगर निगम के मुख्य अभियंता

    नगर निगम के मुख्य अभियंता दिनेश चंद्र सचान का कहना है कि जीटी रोड संगम को जोड़ने वाले मार्गों में से एक हैं। यहां पर स्कूल की छुट्टी के दौरान अक्सर जाम लग जाता है। इससे लोगों को परेशानी होती है। जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए इस रोड पर हाथी पार्क के पास 30 मीटर लंबा फुट ओवर ब्रिज का निर्माण जल्द किया जाएगा।