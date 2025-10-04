'भीमराव आंबेडकर' को बना दिया 'डोनाल्ड ट्रंप', वीडियो प्रसारित, प्रयागराज में प्रतिमा से छेड़छाड़ करने में एक गिरफ्तार
प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास स्थित डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को अराजकतत्वों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा बना दिया। प्रतिमा पर जैकेट पहनाकर और बाल लगाकर छेड़छाड़ की गई जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। पुलिस ने प्रतिमा को ठीक कराया और मुकदमा दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार किया।
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास लगी डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा को कुछ अराजकतत्वों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना दिया। प्रतिमा को जैकेट पहनाकर सिर पर बाल लगा दिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।
हाई कोर्ट के पास है भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा
यह घटना काफी दिन पहले की बताई जा रही है लेकिन इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अब प्रसारित हुआ है। बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा है, जिसके साथ छेड़छाड़ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का रूप दे दिया गया। इसे देखकर लोग़ हैरान हो गए थे।
पुलिस ने प्रतिमा को ठीक कराया था
डा. आंबेडकर की प्रतिमा से छेड़छाड़ करने के मामले में खबर मिलने पर पहुंची सिविल लाइंस थाने की पुलिस ने डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा को ठीक करवाया। इसके बाद मुकदमा दर्ज करते हुए एक युवक की गिरफ्तारी की थी।
क्या कहते हैं इंस्पेक्टर सिविल लाइंस
इस संबंध में इंस्पेक्टर सिविल लाइंस रामाश्रय यादव का कहना है कि करीब ढाई माह पहले का यह मामला है। पुलिस ने संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई थी।
