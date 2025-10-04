'भीमराव आंबेडकर' को बना दिया 'डोनाल्ड ट्रंप', वीडियो प्रसारित, प्रयागराज में प्रतिमा से छेड़छाड़ करने में एक गिरफ्तार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास लगी डॉक्टर भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा को कुछ अराजकतत्वों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बना दिया। प्रतिमा को जैकेट पहनाकर सिर पर बाल लगा दिया। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

हाई कोर्ट के पास है भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा

यह घटना काफी दिन पहले की बताई जा रही है लेकिन इंटरनेट मीडिया पर वीडियो अब प्रसारित हुआ है। बताया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास बाबा साहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा है, जिसके साथ छेड़छाड़ करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का रूप दे दिया गया। इसे देखकर लोग़ हैरान हो गए थे।