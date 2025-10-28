Railway Bharti 2025 : रेलवे में बंपर भर्ती, 3,058 पदों पर आज से आवेदन शुरू, प्रयागराज जोन के लिए खास पद, कब है अंतिम तिथि?

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Railway Barti 2025 भारतीय रेलवे ने युवाओं के लिए खुशखबरी दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) प्रयागराज ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी (NTPC) के तहत कुल 3,058 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनमें से प्रयागराज जोन में 303 पद हैं।

चयनितों को उत्तर व उत्तर मध्य रेलवे में मिलेगी नौकरी चयनित उम्मीदवारों को उत्तर रेलवे और उत्तर मध्य रेलवे में नौकरी मिलेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि आवेदन प्रक्रिया आज यानी 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गई है। इच्छुक युवा 27 नवंबर 2025 तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें। यह भर्ती बारहवीं पास युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है।

इन चार पदों पर होगी भर्ती यह भर्ती चार मुख्य पदों के लिए है। सबसे ज्यादा पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के हैं, कुल 2424। इसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के 394 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 163 पद और ट्रेन क्लर्क के 77 पद हैं। प्रयागराज आरआरबी में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के 293 पद, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के 8 पद और ट्रेन क्लर्क के 2 पद शामिल हैं।

ये पद रेलवे की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में महत्वपूर्ण हैं। टिकट क्लर्क स्टेशन पर टिकट बेचते हैं, अकाउंट्स क्लर्क खातों का हिसाब रखते हैं, जूनियर क्लर्क दफ्तर का काम संभालते हैं और ट्रेन क्लर्क ट्रेनों की समय-सारणी देखते हैं।

इस पर के लिए 12वीं पास अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन आवेदन करने के लिए योग्यता सरल है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंक चाहिए। अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 50 प्रतिशत अंकों की शर्त नहीं है। उन्हें सिर्फ 12वीं पास होना काफी है।

अन्य पदों जैसे अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर क्लर्क और ट्रेन क्लर्क के लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग का कौशल जरूरी है। अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। टाइपिंग की प्रैक्टिस पहले से कर लें, क्योंकि बाद में टेस्ट देना पड़ेगा।

तीन चरणों में होगी चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया तीन चरणों में होगी। पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट-1 (सीबीटी-1) होगा। यह सभी पदों के लिए एक समान है। परीक्षा 90 मिनट की होगी। इसमें 100 प्रश्न आएंगे। सामान्य जागरूकता से 40 प्रश्न, गणित से 30 प्रश्न और सामान्य बुद्धिमत्ता व तर्कशक्ति से 30 प्रश्न। हर सवाल एक अंक का। गलत जवाब पर एक तिहाई अंक कटेगा। नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखें।

डेढ़ की सीबीटी-2 परीक्षा में 120 प्रश्न हल करने होंगे सीबीटी-1 के नार्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को सीबीटी-2 के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। शार्टलिस्टिंग कुल रिक्तियों के 15 गुना होगी। यानी अगर 3,058 पद हैं, तो लगभग 45,000 उम्मीदवारों को बुलाया जा सकता है। रेलवे जरूरत पड़ने पर यह संख्या बढ़ा या घटा सकती है। सीबीटी-2 भी 90 मिनट की होगी, लेकिन 120 प्रश्न होंगे। सामान्य जागरूकता से 50, गणित से 35 और तर्कशक्ति से 35 प्रश्न। स्क्राइब वाले उम्मीदवारों को 120 मिनट मिलेंगे। गलत जवाब पर फिर एक तिहाई अंक कटेगा।

मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दिव्यांग छूट पाएं अकाउंट्स क्लर्क और जूनियर क्लर्क पदों के लिए सीबीटी-2 के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। यह क्वालिफाइंग है, यानी पास करना जरूरी लेकिन अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। टाइपिंग टेस्ट में रिक्तियों के 8 गुना उम्मीदवार बुलाए जाएंगे। कंप्यूटर पर बिना स्पेल चेक के टाइप करना होगा। हिंदी वाले कृति देव या मंगल फांट इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्यांगों को छूट मिल सकती है, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा।

परीक्षा का सिलेबस क्या है? सामान्य जागरूकता में राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, कला-संस्कृति, साहित्य, स्मारक, विज्ञान (दसवीं तक), इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राजनीति, संविधान, वैज्ञानिक विकास, संयुक्त राष्ट्र, पर्यावरण, कंप्यूटर, परिवहन, अर्थव्यवस्था, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, सरकारी योजनाएं, वनस्पति-जीव और सार्वजनिक संगठन शामिल हैं।

प्रश्न 19वीं स्तर के पर स्पीड और एक्यूरेसी जरूरी गणित में अंकगणित, दशमलव, भिन्न, एलसीएम-एचसीएफ, अनुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय-कार्य, समय-दूरी, ब्याज, लाभ-हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। तर्कशक्ति में समानता, श्रृंखला, कोडिंग, संबंध, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा पर्याप्तता, निष्कर्ष और निर्णय। प्रश्न दसवीं स्तर के आसान होंगे, लेकिन स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए।

कटआफ अंक भी तय किए गए हैं कटआफ अंक भी तय हैं। सीबीटी-1 और सीबीटी-2 में अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस के लिए 40 प्रतिशत, ओबीसी के लिए 30 प्रतिशत, एससी के लिए 30 प्रतिशत, एसटी के लिए 25 प्रतिशत। पीडब्ल्यूडी को 2 अंक की छूट अगर उनकी कैटेगरी में उम्मीदवार कम हों। अंकों का नार्मलाइजेशन होगा, क्योंकि परीक्षा कई शिफ्ट में होती है।

ई-काल लेटर और शेड्यूल आरआरबी वेबसाइट पर मिलेगा दस्तावेज सत्यापन अंतिम चरण है। टाइपिंग वाले पदों में सीबीटी-2 और टाइपिंग के आधार पर मेरिट बनेगी। बाकी पदों में सिर्फ सीबीटी-2 से। ई-काल लेटर और शेड्यूल आरआरबी वेबसाइट पर मिलेगा। एसएमएस और ईमेल से भी सूचना आएगी।

अभी से परीक्षा की शुरू करें तैयारी यह भर्ती लाखों युवाओं का इंतजार खत्म करती है। रेलवे नौकरी स्थिरता, अच्छा वेतन देती है। तैयारी शुरू कर दें। किताबें पढ़ें, आनलाइन माक टेस्ट दें। सामान्य ज्ञान के लिए अखबार, करंट अफेयर्स ऐप इस्तेमाल करें। गणित और रीजनिंग की प्रैक्टिस रोज करें। टाइपिंग स्पीड बढ़ाएं।

प्रयागराज जोन में 303 पद, फीस इतनी लगेगी प्रयागराज जोन में 303 पद होने से स्थानीय युवाओं को फायदा। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के उम्मीदवार ज्यादा आवेदन करेंगे। हालांकि पूरे देश से आवेदन खुले हैं। फीस सामान्य के लिए 500 रुपये, लेकिन एससी-एसटी-महिलाओं को छूट।

आवेदन में गलती सुधारने का मिलेगा मौका रेलवे मंत्री ने कहा कि यह भर्ती पारदर्शी होगी। कोई गड़बड़ी नहीं। युवा मेहनत करें, सफलता मिलेगी। आवेदन जल्दी भरें, आखिरी तारीख न भूलें। फोटो, सिग्नेचर सही अपलोड करें। गलती सुधारने का मौका मिलेगा, लेकिन अतिरिक्त फीस लगेगी।