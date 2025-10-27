IRCTC की प्रयागराज से सात ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए विशेष ट्रेन सुविधा दिसंबर से, 11 रात व 12 दिन का होगा पैकेज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य आयोजन संपन्न होने के बाद अब यहां से देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की तैयारी है। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (IRCTC) ने इसके लिए ‘भारत गौरव यात्रा’ के तहत एक खास पर्यटक ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पहली यात्रा करें इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यह ट्रेन अपनी पहली यात्रा पर रवाना होगी। यह ट्रेन सात ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है, जिसमें 11 रात और 12 दिन का यात्रा पैकेज शामिल होगा।

संगम स्नान कर श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पर जा सकेंगे इस विशेष ट्रेन का नाम ‘सात ज्योतिर्लिंग यात्रा विशेष ट्रेन’ रखा गया है। यह यात्रा प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन से शुरू होगी, जो त्रिवेणी तट के सबसे नजदीक है। इसका उद्देश्य यह है कि संगम में स्नान के बाद श्रद्धालु सीधे इस ट्रेन से धार्मिक यात्रा पर निकल सकें।

इन ज्योतिर्लिंगों व धार्मिक स्थलों के होंगे दर्शन इस यात्रा में देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों और धार्मिक स्थलों के दर्शन शामिल होंगे। इसमें उज्जैन के महाकालेश्वर और ओम्कारेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात के सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश मंदिर, भेट द्वारका, सिग्नेचर ब्रिज, नाशिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पंचवटी, कालाराम मंदिर, पुणे के भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और औरंगाबाद के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ-साथ स्थानीय मंदिरों के दर्शन का अवसर मिलेगा।

सीटों की आनलाइन होगी बुकिंग IRCTC के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यह ट्रेन श्रद्धालुओं को देश के पवित्र तीर्थ स्थलों का पुण्य लाभ दिलाने के लिए शुरू की जा रही है। यात्रा के लिए सीटों की बुकिंग आनलाइन होगी, जिससे श्रद्धालुओं को आसानी होगी। हालांकि अभी यात्रा की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन दिसंबर के अंत तक ट्रेन को रवाना करने की योजना है।