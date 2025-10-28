संगम नगरी में पिछले 22 वर्षों में बढ़ गए 13.48 लाख मतदाता, वर्ष 2003 की सूची में कितने थे, अब किस क्षेत्र में अधिक हैं वोटर?
प्रयागराज जनपद में वर्ष 2003 से 2025 के बीच 13.48 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। वर्ष 2003 में शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदाता थे, जबकि 2025 में शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोटर हैं। परिसीमन के बाद इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में कोरांव नया विधानसभा क्षेत्र शामिल हुआ है। मतदाताओं की दृष्टि से शहर पश्चिम, शहर उत्तर, फूलपुर, हंडिया और प्रतापपुर सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। वर्ष 2003 और 2025 के बीच 22 वर्षों के दौरान प्रयागराज जनपद में 13 लाख 48 हजार 194 मतदाता बढ़ गए हैं। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में शहर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 3,77,577 मतदाता थे। वर्ष 2025 की सूची में शहर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा 4,66,357 वोटर हो गए हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) में विधानसभा क्षेत्रवार मतदाताओं की संख्या कम-ज्यादा हो सकती है।
वर्ष 2003 में क्षेत्रों की स्थिति
वर्ष 2003 में जनपद में 11 विधानसभा क्षेत्र थे। तब इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में करछना, मेजा, बारा, इलाहाबाद उत्तर व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र शामिल थे। इसी तरह फूलपुर संसदीय क्षेत्र में झूंसी, हंडिया, प्रतापपुर, सोरांव व नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र थे, जबकि इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा क्षेत्र तब चायल लोकसभा क्षेत्र में शामिल था।
परिसीमन के बाद कौन इलाका किस विस में शामिल?
परिसीमन के बाद अब इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से शहर उत्तर विधानसभा क्षेत्र कटकर फूलपुर संसदीय क्षेत्र में चला गया है। वहीं इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र में नया विधानसभा क्षेत्र कोरांव शामिल किया गया। अब फूलपुर में शहर उत्तर व पश्चिम के साथ ही फाफामऊ, सोरांव, फूलपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हुए हैं।
प्रतापपुर व हंडिया विस अब भदोही संसदीय क्षेत्र में
प्रतापपुर व हंडिया विधानसभा क्षेत्र अब भदोही संसदीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। फूलपुर संसदीय क्षेत्र में पहले नवाबगंज व झूंसी विधानसभा क्षेत्र थे, जिन्हें समाप्त कर दिया गया, जिसके स्थान पर फाफामऊ व फूलपुर विधानसभा क्षेत्र सृजित किए गए।
सबसे अधिक और सबसे कम मतदाता कहां?
जनपद में मतदाताओं की दृष्टि से शहर पश्चिम, शहर उत्तर, फूलपुर, हंडिया व प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र सबसे बड़े हैं।इन विधानसभा क्षेत्रों में चार लाख से ज्यादा मतदाता हैं। सबसे कम बारा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की रिपोर्ट के बाद मतदाताओं की संख्या के मामले में इन विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
