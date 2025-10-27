Language
    प्रयागराज में रामभवन चौराहा के पास धंसी सड़क, मुट्ठीगंज की ओर यातायात ठप, जाम लगने से आवागमन में लोगों की परेशानी

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 04:54 PM (IST)

    प्रयागराज के रामभवन चौराहे पर सड़क धंसने से मुट्ठीगंज में यातायात बाधित हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को परेशानी हो रही है। नगर निगम द्वारा गड्ढे को भरने के प्रयास विफल रहे हैं। व्यापारियों ने मार्ग बंद होने पर आक्रोश जताया है। पार्षद के अनुसार, सीवर जाम होने से सड़क धंस रही है, जिसे जल्द ठीक किया जाएगा।

    Hero Image

    प्रयागराज के राम भवन चौराहे से मुठ्ठीगंज जाने वाले मार्ग पर धंसी सड़क। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुट्ठीगंज में जिले का प्रमुख थोक गल्ला बाजार है। यहां के रामभवन चौराहा के पास इस बाजार के मोड़ पर सड़क धंस गई है। गड्ढे का दायरा इतना बड़ा और गहरा है कि यातायात तीन दिन से ठप हो गया है। एक भी गाड़ी इस रास्ते से पास नहीं हो पा रही है। इससे मुट्ठीगंज में होने वाला व्यापार प्रभावित हो गया है।

    नगर निगम नहीं पाट सका गड्ढा

    इसके कारण स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। स्कूल वाहन बच्चों के घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समस्या तीन दिनों से तो गहराई है, जबकि दशहरा के पहले से इसी जगह पर सड़क लगातार धंस रही है। नगर निगम का अमला जुटा हुआ है, लेकिन गड्ढे को अब तक पाटा नहीं जा सका।

    गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग की गई है

    रामभवन चौराहा से दस कदम की दूरी पर तीन दिन पहले सड़क धंस गई। इससे मुट्ठीगंज बड़ा चौराहा की तरफ आवागमन ठप हो गया। नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे और यहां बैकहो लोडर (जेसीबी मशीन) से खोदाई कराई। इससे गड्ढा और भी गहरा हो गया। लोगों के गिरने और चोटिल होने का खतरा उत्पन्न हो गया। इस पर नगर निगम ने बैरिकेडिंग से इसे घेर दिया।

    स्थानीय लोगों को घरों से पैदल निकलना पड़ रहा

    इससे गड्ढे के आसपास और आगे जितनी दुकानें हैं, उनमें ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए लोगों को घर से पैदल निकलना पड़ रहा है।आवागमन बंद होने से स्कूली वाहन दूर ही खड़े कर दिए जाते हैं।

    गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने जताया आक्रोश 

    इलाहाबाद गल्ला तिलहन व्यापार मंडल के अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी, व्यापारी रमेश केसरवानी, रतन कुमार का कहना है कि तीन दिन से रामभवन चौराहे से बड़ा चौराहा मुट्ठीगंज की तरफ आने वाले मार्ग पर आवागमन बंद है। इस मार्ग पर सैकड़ों दुकानें व गोदाम हैं। दूसरे मार्ग से वाहनों को यहां तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। साथ ही जाम की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। 

    तीसरी बार धंसी सड़क

    सड़क धंसने का क्रम दशहरे के पहले से बना हुआ है। एक बार सड़क धंसी तो भूमिगत पाइप लाइन के लीक होने का आभास होने पर क्षेत्रीय पार्षद ने मरम्मत कराई। इसके कुछ दिनों बाद पुन: वहीं पर सड़क धंस गई, तब पता चला कि सीवर का पानी लीक होने से समस्या दोबारा आई। नगर निगम की टीम पहुंची, सड़क खोदाई करके सीवर का पानी साफ कराया। तीन दिनों पहले पुन: वहीं पर सड़क धंस गई तो सभी के होश उड़ गए।

    सात घंटे बंद रही दर्जनों घरों की बिजली

    रामभवन चौराहे पर सीवर लाइन क्षतिग्रस्त होने से शनिवार शाम से यहां बैकहो लोडर से खोदाई शुरू कराई गई। इस वजह से सुरक्षा के मद्देनजर शाम करीब 5:30 बजे रामभवन चौराहे से मुट्ठीगंज बड़ा चौराहे तक बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई। देर रात 12:30 बजे के बाद बिजली आपूर्ति चालू की गई। हालांकि, इन सात घंटों में एक तरफ जहां लोगों को पेयजल समेत अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हुआ। 

    क्या कहते हैं क्षेत्रीय पार्षद

    क्षे9ीय पार्षद नीरज गुप्ता का कहना है कि सड़क पर जो गड्ढा दिख रहा है वह बैकहो लोडर से खोदे जाने के कारण हुआ है। दरअसल इस जगह पर सड़क दशहरे के पहले से धंस रही है। पहले पेयजल पाइप से लीकेज ठीक कराया गया फिर सीवर लाइन से लीक होते पानी को साफ कराया गया। अब पूरा सीवर ही जाम हो गया है। पानी आसपास से निकल रहा है और उसी से सड़क धंसी। टीम बुलाकर उसे ठीक कराया जा रहा है। अवर अभियंता आए थे, निरीक्षण हुआ है। समस्या का निदान शीघ्र कराएंगे।

