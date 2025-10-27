प्रयागराज के लोकनाथ में राजन की मशहूर पापड़ी-चाट... कुछ तीखी कुछ मसालेदार, अगर आप भी शौकीन हैं तो एक बार स्वाद जरूर लें

अमरदीप भट्ट, प्रयगाराज। चटपटे आइटम खाने के शौकीनों को कुछ तीखा, कुछ मसालेदार मिल जाए तो क्या कहने। अगर बात पापड़ी-चाट की हो तो क्या क्हना। नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। एक बार स्वाद मिलने पर कुछ खास दुकान पर लोग खुद ब खुद खिंचे चले आते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसाला, दही, आलू-मटर व हरी धनिया से स्वाद बढ़ता है पापड़ी-चाट का कुछ ऐसा ही स्वाद शहर के लोकनाथ मुहल्ले में झंडा तिराहा पर राजन तिवारी के स्टाल पर है। राजन शिद्दत से ग्राहकों को पापड़ी चाट परोसते हैं। पापड़ी-चाट वैसे तो शहर में कई जगह मिल जाती है लेकिन लोकनाथ में हरी धनिया डालकर जिस तरह पापड़ी को स्वरूप राजन देते हैं, वह अनूठा है। पापड़ी को पहले चटनी में डुबोते हैं। इसके बाद उस पर आलू, मटर, मसाला, दही और हरी धनिया डालकर ग्राहक को दिया जाता है।

पिता के व्यवसाय को 17 वर्ष से संभाल रहे राजन खास बात यह है कि राजन के पिता मक्खन बाबा ने 40 साल पहले इसे बनाने की शुरुआत की थी। 17 साल से राजन स्वयं जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। लोकनाथ, अतरसुइया, चौक, जानसेनगंज, घंटाघर और सिविल लाइंस से भी तमाम ग्राहकों की यह पसंद है। दही में मीठापन रहता है, मसाले कहीं बाहर से न खरीदकर राजन अपने घर में ही पीसते हैं। मसालों का अनुपात ऐसा रखा जाता है जो सेहत के लिए भी फायदेमंद रहे। वैसे तो दुकान पर दही बड़े, टमाटर चाट और धनिया वाले आलू भी बिकते हैं लेकिन पापड़ी चाट की मांग इनके यहां सबसे अधिक होती है।