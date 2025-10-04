Language
    उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाली पूजा स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज से होकर गुजरेंगी, क्या है ट्रेन शेड्यूल

    By GYANENDRA SINGH1 Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 06:39 PM (IST)

    रेलवे ने उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है जो प्रयागराज से होकर गुजरेगी। दानापुर-यशवंतपुर स्पेशल 11 अक्टूबर से शुरू होगी जिसमें 20 कोच होंगे। वहीं पटना-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस 7 दिसंबर से नियमित रूप से चलेगी। इससे प्रयागराज के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी।

    उत्तर को दक्षिण से जोड़ेगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, पटना–आनंद विहार हफ्ते में दो दिन चलेगी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रेलवे की ओर से पूजा स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की गई है, जो उत्तर भारत को दक्षिण से जोड़ेंगी। यह विशेष ट्रेनें संगम नगरी से होकर आगे जाएंगीं। पूजा स्पेशल ट्रेन दानापुर-यशवंतपुर से चलेगी।

    11 अक्टूबर को दानापुर व 14 को सशवंतपुरम से चलेगी

    गाड़ी संख्या 03261/62 दानापुर-यशवंतपुर-दानापुर विशेष गाड़ी दानापुर से 11 अक्टूबर से चलेगी। वहीं यशवंतपुर से 14 अक्टूबर से शुरू होगी। इस गाड़ी में दो एसएलआर/डी कोच, पांच सामान्य, नौ स्लीपर, दो एसी तृतीय, दो एसी द्वितीय समेत कुल 20 कोच हैं।

    इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन

    यह ट्रेन दानापुर से चलकर आरा, बक्सर, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, मानिकपुर, सतना, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पिपरिया, इटारसी, अमला, नागपुर, चंद्रपुर, बल्हारशाह, रामगुन्डम, काजीपेट, काचिगुडा, महबूबनगर, धोने, धर्मावरम, हिन्दुपुर, येलहंका स्टेशन पर रुकते हुए यशवंतपुर पहुंचेगी।

    पटना–आनंद विहार टर्मिनल सप्ताह में दो दिन

    वहीं रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी संख्या 03255/03256 पटना–आनंद विहार टर्मिनल सप्ताह में दो दिन सुपरफास्ट एक्सप्रेस विशेष गाड़ी का संचालन नई गाड़ी संख्या 13251/13252 पटना–आनंद विहार टर्मिनल सप्ताह में दो दिन एक्सप्रेस नियमित गाड़ी के रूप में करने का निर्णय लिया गया है।

    सात दिसंबर से इस ट्रेन का शुरू होगा संचालन

    यह गाड़ी पटना से रविवार, गुरुवार को सात दिसंबर तथा संचालित होगी। इसमें एक एसएलआर, एक एसएलआर/डी, चार सामान्य, छह स्लीपर, पांच एसी तृतीय, एक इकोनामी कोच, दो एसी द्वितीय, एक एसी प्रथम, एक पैंट्री कार समेत 22 कोच होंगे। पटना से चलकर यह गाड़ी दानापुर, आरा, बक्सर, पं.दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज, गोविंदपुरी में रुकेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 03255 विशेष का संचालन सात दिसंबर से होगा, जबकि गाड़ी संख्या 03256 विशेष गाड़़ी का संचालन आठ दिसंबर से नहीं होगा।

    प्रमुख स्टेशनों पर चलाया गया विशेष स्वच्छता अभियान

    रेलवे की ओर से एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत प्रयागराज मंडल में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख स्टेशनों प्रयागराज जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, फतेहपुर, फीरोजाबाद, फफूंद, मीरजापुर, प्रयागराज छिवकी, अलीगढ़, टूंडला सहित अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर सघन सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया, ट्रैक, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, एस्केलेटर, स्टेशन पर स्थित कार्यालयों, शौचालयों तथा जल कक्षों की सफाई की गई।

    बोले, डीआरएम

    डीआरएम प्रयागराज रजनीश अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता भारतीय रेल की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और प्रयागराज मंडल निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहा है।