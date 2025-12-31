रेल यात्रियों बढ़ेगी परेशानी, सूबेदारगंज-मुंबई स्पेशल ट्रेन एक महीने के लिए रद; सामने आई वजह

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुंबई से प्रयागराज और यहां से मुंबई की यात्रा में परेशानी बढ़ने वाली है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर वाशिंग पिट लाइन-तीन की मरम्मत और रखरखाव के चलते रेल प्रशासन ने सूबेदारगंज से मुंबई के बीच चलने वाली विशेष साप्ताहिक ट्रेनो को जनवरी 2026 में पूरी तरह निरस्त कर दिया है।

04115 (सूबेदारगंज-लोकमान्य तिलक स्पेशल) जनवरी महीने के प्रत्येक गुरुवार यानी एक, आठ, 15, 22 और 29 जनवरी को अपने प्रारंभिक स्टेशन से नहीं चलेगी।

इसी प्रकार वापसी में 04116 (लोकमान्य तिलक-सूबेदारगंज स्पेशल) प्रत्येक शुक्रवार यानी दो, नौ, 16, 23 और 30 जनवरी को निरस्त रहेगी।

अब जिन यात्रियों ने पहले से ही इस ट्रेन में अपना टिकट आरक्षित करा लिया था, रेलवे उन्हें पैसे रिफंड करेगा। यात्रियों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुंबई रूट की अन्य ट्रेनों में इस समय कन्फर्म सीट नहीं मिल पा रही है।