प्रयागराज में नए यमुना पुल से युवक व शास्त्री पुल से महिला गंगा में कूदी, पुलिस तलाश में चला रही सर्च आपरेशन

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के दो स्थानों पर गुरुवार को युवक और युवती ने नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। नए यमुना पर से एक युवक यमुना में कूद गया वहीं शास्त्री पुल से एक महिला ने अज्ञात कारणों से गंगा नदी में अपनी इहलीला समाप्त करने के लिए कूद गई। दोनों की पुलिस सर्च आपरेशन चलाकर तलाश कर रही है। वहीं शिवकुटी इलाके के नाले में एक युवक की लाश मिली।

लापता युवक व महिला की खोज जारी गुरुवार को नए यमुना पुल पर सुबह आवागमन जारी था। इसी बीच एक युवक बीच पुल की रेलिंग के पास पहुंचा और देखते ही देखते वह यमुना नदी में कूद गया। लोगों को उसे रोकने का मौका भी नहीं मिला। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई।

गोताखोर युवक की खोज कर रहे इसी बीच युवक के नदी में कूदने की सूचना पाकर संबंधित थाने की पुलिस वहां पहुंची। गोताखोरों को बुलाकर पुलिस ने तत्काल सर्च आपरेशन शुरू किया। हालांकि समाचार लिखे जाने तक युवक का पता नहीं चल सका था, तलाश चल रही है। युवक कौन है, कहां का है यह सब अभी किसी को नहीं पता है।

महिला कूदी गंगा नदी में इसी बीच शास्त्री पुल से एक महिला इधर-उधर गंगा नदी में कूद गई। राहगीरों की सूचना पर वहां पहुंची पुलिस ने यहां भी गोताखोरों की मदद से महिला को ढूंढने का प्रयास कर रही है, फिलहाल उसका पता अभी नहीं चल सका है।

जीजा ने साले को फोन पर कहा- तुम्हारी बहन नदी में कूद गई इधर सरायइनायत थाना के दुबावल गांव के अजय यादव ने झूंंसी के शेरडीह निवासी अपने साले अजय यादव को फोन कर सूचना दी कि तुम्हारी बहन गंगा नदी में कूद गई है। स्वजन झूंंसी थाना पहुंचे। उन्होंने दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पुलिस गंगा नदी की ओर जाकर उसकी तलाश कर रही है। लोगों का कहना है कि संभवतः सुबह की सूचना इसी महिला के बारे में होगी।

दहेज प्रताड़ना का आरोप युवती की शादी 2019 में हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि तीन साल से 10 लाख रुपये की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं होने पर संभवत: उसे प्रताड़ित किया गया हो या फिर हत्या कर नदी में फेंक दिया गया हो। युवती का शव मिलने के बाद ही सत्यता का पता लग सकेगा।