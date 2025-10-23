प्रतापगढ़ में बड़ी घटना, मानिकपुर थाने के अंदर युवक ने धारदार हथियार से रेता अपना गला, थानाध्यक्ष निलंबित

संसू, जागरण, मानिकपुर (प्रतापगढ़)। चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने लाए गए युवक ने गुरुवार भोर थाने के अंदर ही धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। थानाध्यक्ष दीप नारायण को निलंबित कर दिया गया है। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए एम्स रायबरेली भेजा गया है। वहां उसका उपचार चल रहा है।

घर से था लापता, 5 दिन से थाने में बैठाने का आरोप कुंडा कोतवाली के जमेठी गांव निवासी नागेंद्र सिंह का 22 वर्षीय बेटा शिवम सिंह 17 अक्टूबर से लापता था। स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच शिवम के मानिकपुर थाने में पांच दिनों से पूछताछ के लिए बैठाए जाने की जानकारी सामने आई।

स्वजन को थाने में गलत सूचना दी गई गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे परिवार को यह जानकारी मिली कि शिवम ने थाने के अंदर ही किसी धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया है। घबराए हुए स्वजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि युवक रायबरेली भेजा गया है।

घटना से अनजान हैं शिवम की मां मानिकपुर थाने में अपना गला रेतने वाले युवक शिवम सिंह की मां सावित्री देवी पिछले 5 दिनों से अपने बेटे की तलाश कर रही है। कहीं से जब उसे मानिकपुर थाने में उसके बेटे के होने की सूचना मिली तो वह गुरुवर की सुबह मानिकपुर थाने पहुंची। पुलिस कर्मियों से अपने बेटे की जानकारी लेनी चाही परंतु किसी ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। बाहर खड़े लोगों से भी वह पूछती रही की क्या मेरे बेटे शिवम का पुलिस ने चालान कर दिया है। परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया इतना ही नहीं अभी तक उसे किसी भी प्रकार की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वह निराश होकर अपने घर की ओर वापस लौट गई।