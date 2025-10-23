Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रतापगढ़ में बड़ी घटना, मानिकपुर थाने के अंदर युवक ने धारदार हथियार से रेता अपना गला, थानाध्यक्ष निलंबित

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 12:37 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने में चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए लाए गए युवक ने धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया। घटना के बाद थानाध्यक्ष दीप नारायण को निलंबित कर दिया गया है। घायल युवक को एम्स रायबरेली भेजा गया है। एसपी ने मामले की जांच सीओ कुंडा को सौंपी है और निलंबित थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। युवक के लापता होने और थाने में बैठाए जाने के आरोप लगे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतापगढ़ में कुंडा कोतवाली के जमेठी गांव निवासी 22 वर्षीय शिवम सिंह। फाइल फोटो

    संसू, जागरण, मानिकपुर (प्रतापगढ़)। चोरी के आरोप में पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने लाए गए युवक ने गुरुवार भोर थाने के अंदर ही धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया। इससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। थानाध्यक्ष दीप नारायण को निलंबित कर दिया गया है। घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए एम्स रायबरेली भेजा गया है। वहां उसका उपचार चल रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर से था लापता, 5 दिन से थाने में बैठाने का आरोप

    कुंडा कोतवाली के जमेठी गांव निवासी नागेंद्र सिंह का 22 वर्षीय बेटा शिवम सिंह 17 अक्टूबर से लापता था। स्वजन उसकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच शिवम के मानिकपुर थाने में पांच दिनों से पूछताछ के लिए बैठाए जाने की जानकारी सामने आई।

    स्वजन को थाने में गलत सूचना दी गई

    गुरुवार को सुबह करीब 11 बजे परिवार को यह जानकारी मिली कि शिवम ने थाने के अंदर ही किसी धारदार हथियार से अपना गला रेत लिया है। घबराए हुए स्वजन जब थाने पहुंचे तो उन्हें इस बात की जानकारी दी गई कि युवक रायबरेली भेजा गया है।

    घटना से अनजान हैं शिवम की मां

    मानिकपुर थाने में अपना गला रेतने वाले युवक शिवम सिंह की मां सावित्री देवी पिछले 5 दिनों से अपने बेटे की तलाश कर रही है। कहीं से जब उसे मानिकपुर थाने में उसके बेटे के होने की सूचना मिली तो वह गुरुवर की सुबह मानिकपुर थाने पहुंची। पुलिस कर्मियों से अपने बेटे की जानकारी लेनी चाही परंतु किसी ने कुछ बताने से इनकार कर दिया। बाहर खड़े लोगों से भी वह पूछती रही की क्या मेरे बेटे शिवम का पुलिस ने चालान कर दिया है। परंतु किसी ने कुछ नहीं बताया इतना ही नहीं अभी तक उसे किसी भी प्रकार की घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और वह निराश होकर अपने घर की ओर वापस लौट गई।

    एसपी ने थानाध्यक्ष को किया निलंबित

    इधर घटना की जानकारी होने पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर में मानिकपुर के थानाध्यक्ष मानिकपुर दीप नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए।

    क्या कहते हैं एसपी प्रतापगढ़ 

    एसपी ने बताया कि थाने में युवक तक धारदार हथियार कैसे पहुंचा, युवक को 5 दिन तक थाने में क्यों रखा गया, इस तरह के कई बिंदुओं की जांच का जिम्मा सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता को दिया गया है।