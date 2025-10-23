थाने में गला रेतने वाले शिवम को चाकू कहां से मिला, पुलिस ने कहा- चाेरी के आरोप में जा चुका है जेल
प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाने में चोरी के आरोप में लाए गए शिवम ने थाने में ही अपना गला रेत लिया। पुलिस जांच में पता चला कि शिवम पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है और वह नशे का आदी है। लापरवाही के चलते थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। शिवम की मां बेटे की हालत जानने के लिए थाने के बाहर परेशान दिखीं।
संसू, जागरण, मानिकपुर (प्रतापगढ़)। बाइक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए मानिकपुर थाने लाए गए आरोपित शिवम द्वारा थाने के अंदर ही गला रेतकर स्वयं को घायल करने लेने के मामले की जांच तेज हो गई है। यहां सवाल उठता है कि थाना में उसे चाकू कहां से मिला? क्या किसी की नजर घटना के समय नहीं गई? पुलिस को अब तक की जांच में पता चला है कि 2022 में शिवम चोरी के एक केस में पकड़कर जेल भेजा गया था। वह नशे का आदी भी बताया गया है।
कुंडा के जमेठी का रहने वाला है शिवम
जमेठी कुंडा निवासी नागेंद्र सिंह का 22 वर्षीय बेटा शिवम सिंह 17 अक्टूबर शाम को घर नहीं आया। गुरुवार को उसे संदिग्ध दशा में थाने में घायल पाया गया। वह शौचालय के पास गिरा देखा गया। उठाने पर गले पर रेते जाने का घाव देख उसे तत्काल सीएचसी कुंडा व वहां से एम्स रायबरेली भेज दिया गया। वहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
थाने के अंदर घटना में थानाध्यक्ष निलंबित
थाने के अंदर ऐसी घटना को मानीटरिंग में लापरवाही मानते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने थानाध्यक्ष मानिकपुर दीप नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित करके विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए। आरोपित को चोरी की दो बाइक के साथ पूछताछ के लिए लाया गया था। चालान करने की तैयारी थी। उसने अचानक खुद को घायल कर लिया।
सीओ बोले- स्वजन भी गांजा के नशे का बता रहे आदी
प्रकरण की जांच कर रहे सीओ कुंडा अमरनाथ गुप्ता के अनुसार 2022 में शिवम को कुंडा पुलिस ने चोरी के केस में जेल भेजा था। वह जमानत पर बाहर आया था। परिवार के लोग भी उसे गांजा के नशे का आदी बता रहे हैं।
कहां गया मेरा बेटा...
मानिकपुर थाने के बाहर शिवम सिंह की मां सावित्री देवी बेटे के बारे में जानने को परेशान दिखी। मां की ममता अपने बेटे के घायल होने की बात सुनकर चिंतित हो गई। कभी वह पुलिस के पास जाती तो कभी वहां दिखने वाले लोगों से बेटे की हालत के बारे में पूछती। बाद में वह अपने घर की ओर लौट गई।
...तो थाने में रखे चाकू से काट लिया गला
आरोपित शिवम को मानिकपुर थाने में चाकू मिल गया था। ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। सूत्रों पर यकीन करें तो थाने के अंदर रखी अलमारी के ऊपर रस्सी काटने के लिए एक चाकू रखा था। शायद उसकी नजर पड़ गई। वह किसी तरह बहाना बनाकर अपने पास लिए गमछे में लपेट लिया। शौच जाने के बहाने वह शौचालय के अंदर चला गया। जब कुछ देर तक नहीं निकला तो मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे जाकर देखा तो शौचालय के पास रक्तरंजित पड़ा था।
