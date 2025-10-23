प्रेमी पालिटेक्निक छात्र ने महिला रसोइया की हत्या की थी, दुष्कर्म के केस में फंसाने की दे रही थी धमकी, गिरफ्तार
प्रतापगढ़ में एक रसोइया की हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें प्रेमी पॉलिटेक्निक छात्र ने हत्या की। आरोपी ने बताया कि महिला उसे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दे रही थी, जिसके कारण उसने ईंट से हमला करके उसे मार डाला और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट भी बरामद कर ली है।
संसू, जागरण, सुवंसा (प्रतापगढ़)। ईंट से प्रहार कर रसोइया की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके पडोस में रहने वाला प्रेमी पालिटेक्निक छात्र ही था। उसने पुलिस को बताया कि वह उसे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी थी। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने ईट से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और शव को कुएं में फेंक दिया।
फतनपुर के सुववांमिश्रपुर गांव की घटना
नामजद मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे पकडा तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए सारा राज खोल दिया। हत्यारोपित प्रेमी छात्र को फतनपुर पुलिस ने आलाकत्ल ईंट के साथ गिरफ्तार कर लिया है। यह वारदात फतनपुर क्षेत्र के सुरवांमिश्रपुर गांव का है।
पीएमश्री विद्यालय में रसोइया थी कमला देवी
सुरवांमिश्रपुर गांव के पंडित का पूरा निवासी कमलेश कुमार पटेल की 45 वर्षीया पत्नी कमला देवी पीएमश्री विद्यालय सुरवांमिश्रपुर में रसोइया थी। 17 अक्टूबर को शाम को घर से निकली तो वापस नहीं लौटी। खोजबीन के बाद देर शाम घर से करीब 300 मीटर दूर उसका शव खेत के पास एक कुएं में मिला।
मोबाइल पर बार-बार अखिलेश का आता था फोन
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। घरवालों से पूछताछ के बाद पुलिस मामले की गहराई से छानबीन कर रही थी। जांच में कमला देवी के मोबाइल पर पडोस के अखिलेश पटेल पुत्र राम बहादुर के बार-बार फोन आने और बातचीत होने की पुष्टि हुई।
महिला के पति ने दर्ज कराया मुकदमा
इस पर तो कमला देवी के पति ने अखिलेश को पत्नी की हत्या का आरोपित बताते हुए फतनपुर थाने में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। अखिलेश के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज होने पर थानाध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास तेज कर दिया।
नहर पुलिया के निकट पकड़ा गया
गुरुवार को थानाध्यक्ष राजेंद्र कुमार त्रिपाठी दलबल के साथ नरायनपुरकला नहर के पुलिया के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान आरोपित अखिलेश पटेल पुत्र राम बहादुर पटेल निवासी सुरवां मिश्रपुर पंडित का पूरा को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के समक्ष कबूला जुर्म, आलाकत्ल बरामद
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपित ने पुलिस से अपना जुर्म कबूल करते हुए घटनाक्रम को खोल दिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त एक ईंट, एक आधा ईंट को मेडुआडीह जाने वाली सडक के पास पुलिस ने बरामद किया।
चित्रकूट से पालीटेक्निक की कर रहा पढ़ाई, बढ़ी नजदीकी
थानाध्यक्ष फतनपुर राजेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान महिला की हत्या में नामजद गिरफ्तार अखिलेश चित्रकूट में पालिटेक्निक की पढ़ाई कर रहा है। अभियुक्त के अनुसार महिला ने उसका अधिया खेत लिया था। इससे दोनों में बातचीत से नजदीकियां बढ़ीं और फिर दोनों में प्रेम संबंध हो गया। डेढ़ साल से दोनों में प्रेम संबंध चल रहा था।
शादी करने पर दुष्कर्म में फंसाने की दी थी धमकी
इधर अभियुक्त अखिलेश पटेल की शादी की बात भी घर में होने लगी। यह बात जब कमला देवी को पता चली तो उसे शादी करने से मना किया। अखिलेश नहीं माना तो उसने उसे दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी दी।
ईंट से प्रहार कर मार डाला, कुएं में फेंका शव
दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी मिलने पर अखिलेश ने उससे छुटकारा पाने के लिए ईंट से हमला कर महिला की हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। थानाध्यक्ष ने बताया कि अभियुक्त अखिलेश पटेल को गिरफ्तार कर आल्हा कत्ल ईंट भी बरामद किया गया है।
