प्रतापगढ़ में फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने वाला साइबर सेंटर संचालक गिरफ्तार, फर्जी कागजात बरामद

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। फर्जी ढंग पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने का मामला पकड़ा गया है। आरोपित साइबर सेंटर संचालक निकला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से फर्जी कागजात बरामद किए गए हैं। पुलिस पूछताछ कर रही है।

साइबर सेंटर संचालक से प्रमाणपत्र बनवाने गया था महुआर गांव के कुलदीप कुमार को पुलिस द्वारा बनाए जाने वाले चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने आनलाइन आवेदन करने के लिए छह अक्टूबर को यूनियन बैंक के नीचे संचालित साइबर सेंटर के संचालक दीपक कुमार वैश्य से संपर्क किया। उसने आवेदन कर दिया।

पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर व मुहर लगी थी इसके बाद 17 अक्टूबर को कुलदीप सेंटर पर गया तो दीपक ने उसे चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक के नाम से दे दिया। इस पर हस्ताक्षर व मुहर भी थी। इससे आवेदक को भरोसा हो गया कि सही प्रमाण पत्र उसे मिल गया।

कुलदीप को ऐसे हुआ संदेह इसके बाद मामला तब खुला जब पुलिस कार्यालय से कुलदीप के पास फोन आया कि उससे कुछ जानकारी लेनी है। वहां जाने पर पता चला कि उसका आवेदन तो अब तक लंबित है। फिर कैसे चरित्र प्रमाण पत्र मिल गया। संदेह होने पर कुलदीप ने पुलिस को बताया।

धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर बनाता था प्रमाण पत्र पुलिस की जांच में पता चला कि साइबर सेंटर के संचालक दीपक फर्जीवाड़ा कर रहा है। पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपायुक्त के नाम से फर्जी, कूटरचित चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर उच्चाधिकारियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर प्रमाण पत्र प्रदान करता है। नगर कोतवाली में अगले दिन दीपक के खिलाफ केस दर्ज किया गया।