    प्रयागराज में रोडवेज संविदाकर्मी की हत्या के मामले में अब धूमनगंज इंस्पेक्टर निलंबित, टीपी नगर चौकी इंचार्ज हुए थे सस्पेंड

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:41 PM (IST)

    प्रयागराज में रोडवेज संविदाकर्मी रावेंद्र की हत्या के बाद धूमनगंज इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उन पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप था। इससे पहले टीपी नगर चौकी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया था। रावेंद्र की हत्या तब हुई जब उनका कुछ लोगों से विवाद हो गया था, जिसके बाद मारपीट में उनकी जान चली गई। परिजनों ने सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया था। वसूली के एक मामले में नवाबगंज के दारोगा को भी सस्पेंड किया गया है।

    प्रयागराज में रोडवेज कर्मी हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है, इंस्पेक्टर धूमनगंज को निलंबित कर दिया गया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुंडेरा में हुई रोडवेज के संविदा चालक रावेंद्र उर्फ मुन्नू की हत्या के मामले में अब इंस्पेक्टर धूमनगंज को निलंबित कर दिया गया है। घटना को लेकर इंस्पेक्टर धूमनगंज अमरनाथ राय की शिथिलता आने पर निलंबन की कार्रवाई हुई है।

    इंस्पेक्टर के खिलाफ बैठाई गई प्रारंभिक जांच 

    इंस्पेक्टर धूमनगंज अमरनाथ राय के खिलाफ प्रारंभिक जांच बैठाई गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। इससे पहले टीपी नगर चौकी इंचार्ज राकेश चौबे को लापरवाही बरतने पर सस्पेंड किया गया था।

    कुछ लोगों से संविदा चालक का हुआ था विवाद

    धूमनगंज थाना क्षेत्र के नीमसराय मुंडेरा निवासी केशवलाल का बेटा रावेंद्र उर्फ मुन्नू रोडवेज में संविदा पर चालक था। बताया गया है कि सोमवार दोपहर वह मुंडेरा चुंगी पेट्रोल पंप की तरफ गया था। आरोप है कि वहां पर पहले से मौजूद हसनैन, नूरैन समेत अन्य लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया।

    इलाज के दौरान संविदा चालक की मौत हुई थी

    झगड़ा बढ़ने पर ईंट-पत्थर चलने लगे। ईंट लगने पर मुन्नू जमीन पर गिर पड़ा तो अली ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। जख्मी होने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकले। आनन-फानन उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

    प्रयागराज-कानपुर मार्ग पर हुई थी वाहनों में तोड़फोड़

    मंगलवार को हत्या से नाराज घरवालों ने स्थानीय लोगों के साथ सड़क पर उतर आए। प्रयागराज-कानपुर मार्ग (जीटी रोड) पर शव रखकर जाम लगा दिया था। अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी सहित अन्य मांगों को लेकर हंगामा करते हुए वाहनों में तोड़फोड़ की।

    अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया था 

    बवाल की सूचना पाकर मौके पर डीसीपी मनीष शांडिल्य के साथ ही एडीसीपी सिटी पुष्कर वर्मा, एसपी अजेंद्र यादव कई थाने की पुलिस और पीएसी के साथ पहुंचे थे। इसके बाद अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित किया था। 

    वसूली के ्प्रसारित वीडियो मामले में दारोगा सस्पेंड 

    दूसरी ओर वसूली का एक आडियो प्रसारित हुआ था। इस प्रसारित वीडियो की जानकारी पुलिस के उच्च अघिकारियों के संज्ञान में आई। इसके बाद कार्रवाई करते हुए वसूली के प्रसारित आडियो के मामले में नवाबगंज के दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि प्रसारित आडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता।

