उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे उमर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने किया खारिज, अब हाई कोर्ट में बहस

प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित बड़ा अपडेट आया है। बड़ी खबर यह है कि इस हत्याकांड में आरोपित उमर अहमद की जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी उमर को जमानत नहीं मिल सकी है। उमर माफिया अतीक अहमद का बेटा है। वह जेल में सजा काट रहा है।

उमर की ओर से क्या दलीलें दी गईं न्यायालय में जमानत याचिका में उमर की ओर से कहा गया कि उमेश पाल की हत्या के समय वह शहर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने साजिशन उसका नाम पूरे प्रकरण से जोड़ा है। कोर्ट ने उमर अहमद की ओर से की गई दलीलों को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।