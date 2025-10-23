Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक अहमद के बेटे उमर को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने किया खारिज, अब हाई कोर्ट में बहस

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:10 PM (IST)

    उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद को कोर्ट से जमानत नहीं मिली. उमर ने याचिका में कहा था कि हत्या के समय वह शहर में नहीं था, पुलिस ने उसे साजिश के तहत फंसाया है. कोर्ट ने उमर के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया चलने तक उमर को जमानत नहीं मिल सकती है. अब इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।

    प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित बड़ा अपडेट आया है। बड़ी खबर यह है कि इस हत्याकांड में आरोपित उमर अहमद की जमानत याचिका को  सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी उमर को जमानत नहीं मिल सकी है। उमर माफिया अतीक अहमद का बेटा है। वह जेल में सजा काट रहा है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उमर की ओर से क्या दलीलें दी गईं

    न्यायालय में जमानत याचिका में उमर की ओर से कहा गया कि उमेश पाल की हत्या के समय वह शहर में मौजूद नहीं था। पुलिस ने साजिशन उसका नाम पूरे प्रकरण से जोड़ा है। कोर्ट ने उमर अहमद की ओर से की गई दलीलों को सुनने के बाद उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

    कोर्ट ने कहा- जांच प्रक्रिया तक नहीं मिल सकती जमानत

    कोर्ट ने कहा कि 12 से अधिक मामलों में उमर अहमद का नाम शामिल है। वह एक अपराधी के रूप में कई मामलों में नामजद है। कोर्ट ने कहा कि जांच प्रक्रिया चलने तक उमर अहमद को जमानत नहीं मिल सकती है। निचली अदालत ने उसके पुराने रिकार्ड को देखते हुए जमानत नामंजूर कर दी है। अब पूरे मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहस होगी। 