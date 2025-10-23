Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रयागराज में रिश्वतखोरी का आडियो प्रसारित, नवाबगंज के दारोगा पर गिरी गाज, निलंबित, वाहन छोड़ने को मांगे जा रहे थे रुपये

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:43 PM (IST)

    प्रयागराज के नवाबगंज थाने में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। एक वायरल ऑडियो में दारोगा, बैकहो लोडर और ट्रैक्टर छोड़ने के लिए रिश्वत मांगता सुनाई दे रहा है। मामले के प्रकाश में आने के बाद उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। डीसीपी गंगानगर ने मामले की गंभीरता से जांच के आदेश दिए हैं। ऑडियो में दारोगा प्रतिदिन छह हजार रुपये की मांग कर रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    वसूली का आडियो प्रसारित होने पर प्रयागराज के नवाबगंज थाने के दारोगा निलंबित कर दिए गए हैं।

    संसू, जागरण, नवाबगंज (प्रयागराज)। गंगापार के नवाबगंज क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक मामला प्रकाश में आया है। थाने में खड़ी बैकहो लोडर (जेसीबी) और ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में कथित वसूली की बात का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आडियो में दारोगा छह हजार रुपये कर रहा मांग

    आडियो में नवाबगंज थाने के एक उपनिरीक्षक और बैकहो लोडर चालक के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। इसमें दारोगा प्रतिदिन छह हजार रुपये की मांग कर रहा है। आडियो में बैकहो लोडर चालक पूछता है, कि साहब बैकहो लोडर चलाने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी? इस पर दारोगा जवाब देता है, हमारे हल्के में है, हमसे करोगे बात।

    उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह निलंबित 

    जब चालक सवाल करता है कि अगर आपका हल्का है तो अंबुज दारोगा मौके पर कैसे गए? जिस पर दारोगा कहता है, साहब नहीं मान रहे हैं, हमने भी कहा बहुत ज्यादा है, लेकिन इंस्पेक्टर छह हजार से नीचे नहीं ले रहे हैं। हालांकि, इस इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस आडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। इस प्रकरण में उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह का नाम सामने आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

    बैकहो लोडर और ट्रैक्टर थाने में खड़ा था  

    बताया जा रहा है कि बैकहो लोडर और ट्रैक्टर थाने में खड़ा था और पैसा तय होने के बाद बिना जांच के छोड़ दिया गया। स्थानीय अधिवक्ता ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ''एक्स'' (पूर्व ट्विटर) पर यह आडियो पोस्ट कर हल्का नंबर दो में तैनात एक दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए।

    अधिवक्ता की पोस्ट प्रसारित 

    अधिवक्ता की पोस्ट प्रसारित होते ही डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्वीट किया और आरोपित दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर डीसीपी गंगानगर ने आदेश दिया कि पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी व संबंधित दारोगा पर लगाए गए आरोप की आडियो की प्रामाणिकता जांच एवं कार्रवाई के लिए विभागीय जांच सहायक पुलिस आयुक्त थरवई को सौंपी गई।

    डीसीपी गंगानगर के आदेश पर दारोगा पर कार्रवाई 

    इस संबंध में एसीपी सोरांव श्याम जीत प्रमिला सिंह ने बताया कि डीसीपी गंगानगर के आदेश पर नवाबगंज थाने में तैनात हल्का नंबर दो के उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह को निलंबित किया गया है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में रोडवेज संविदाकर्मी की हत्या के मामले में धूमनगंज इंस्पेक्टर निलंबित, हत्यारों पर इनाम घोषित

    यह भी पढ़ें- Prayagraj Murder Case : पान विक्रेता की हत्या में फरार मुख्य साजिशकर्ता का नाम सामने आया, तलाश में पुलिस की दबिश