प्रयागराज में रिश्वतखोरी का आडियो प्रसारित, नवाबगंज के दारोगा पर गिरी गाज, निलंबित, वाहन छोड़ने को मांगे जा रहे थे रुपये

संसू, जागरण, नवाबगंज (प्रयागराज)। गंगापार के नवाबगंज क्षेत्र में भ्रष्टाचार का एक मामला प्रकाश में आया है। थाने में खड़ी बैकहो लोडर (जेसीबी) और ट्रैक्टर को छोड़ने के एवज में कथित वसूली की बात का एक आडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है।

आडियो में दारोगा छह हजार रुपये कर रहा मांग आडियो में नवाबगंज थाने के एक उपनिरीक्षक और बैकहो लोडर चालक के बीच बातचीत सुनाई दे रही है। इसमें दारोगा प्रतिदिन छह हजार रुपये की मांग कर रहा है। आडियो में बैकहो लोडर चालक पूछता है, कि साहब बैकहो लोडर चलाने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी? इस पर दारोगा जवाब देता है, हमारे हल्के में है, हमसे करोगे बात।

उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह निलंबित जब चालक सवाल करता है कि अगर आपका हल्का है तो अंबुज दारोगा मौके पर कैसे गए? जिस पर दारोगा कहता है, साहब नहीं मान रहे हैं, हमने भी कहा बहुत ज्यादा है, लेकिन इंस्पेक्टर छह हजार से नीचे नहीं ले रहे हैं। हालांकि, इस इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित इस आडियो की सत्यता की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है। इस प्रकरण में उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह का नाम सामने आने पर उन्हें निलंबित कर दिया गया।

बैकहो लोडर और ट्रैक्टर थाने में खड़ा था बताया जा रहा है कि बैकहो लोडर और ट्रैक्टर थाने में खड़ा था और पैसा तय होने के बाद बिना जांच के छोड़ दिया गया। स्थानीय अधिवक्ता ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ''एक्स'' (पूर्व ट्विटर) पर यह आडियो पोस्ट कर हल्का नंबर दो में तैनात एक दारोगा पर गंभीर आरोप लगाए।

अधिवक्ता की पोस्ट प्रसारित अधिवक्ता की पोस्ट प्रसारित होते ही डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ट्वीट किया और आरोपित दारोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं दूसरी ओर डीसीपी गंगानगर ने आदेश दिया कि पूरे प्रकरण में थाना प्रभारी व संबंधित दारोगा पर लगाए गए आरोप की आडियो की प्रामाणिकता जांच एवं कार्रवाई के लिए विभागीय जांच सहायक पुलिस आयुक्त थरवई को सौंपी गई।