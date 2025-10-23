Language
    Prayagraj Murder Case : पान विक्रेता की हत्या में फरार मुख्य साजिशकर्ता का नाम सामने आया, तलाश में पुलिस की दबिश

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 01:34 PM (IST)

    प्रयागराज में पान विक्रेता की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। फाफामऊ पुलिस का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद घटना की सही वजह सामने आएगी। पुलिस के अनुसार, मामूली विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया था।

    प्रयागराज के गद्दोपुर हत्याकांड के फरार मुख्य फरार साजिशकर्ता की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के गद्दोपुर में छह दिन पूर्व एक पान विक्रेता को गोली मारने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक अभी हाथ नहीं लगा है। उसका नाम व पता मालूम होने के बाद अब उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। फाफामऊ पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    लखनऊ मार्ग पर गद्दोपुर में हुई थी वारदात 

    गद्दोपुर गांव निवासी शिव सेवक साहू ने गांव के सामने लखनऊ मार्ग पर पान की दुकान चलाते हैं। उनके साथ छोटा भाई शिवराम भी दुकान पर रहता है। बीते शुक्रवार की रात करीब 11 बजे दोनों भाई दुकान पर बैठे थे। उसी समय बाइक सवार तीन हमलावर आए और शिवराम पर बम चला दिया। हालांकि, बम नहीं फटा।

    हमलावरों ने भिड़ने पर गोली मार दी थी 

    इसी बीच शिव सेवक साहू हमलावरों से भिड़ गया, जिस पर उन्हें गोली मार दी गई थी। इसके बाद हमलावर भाग निकले थे। कुछ दूर पर जाकर दो हमलावर कार में सवार होकर निकल गए थे। इसके बाद पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू की और मंगलवार को कार को लेहरा गांव के पास से बरामद कर लिया था।

    दो आरोपित हो चुके हैं गिरफ्तार, फरार की तलाश   

    बुधवार को पुलिस ने दो हमलावर अमरजीत मौर्य निवासी बनर्जी बांग्ला, थरवई और संदीप पासी निवासी अब्दालपुर खास सोरांव को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि मामूली विवाद में घटना को अंजाम दिया था। अपने फरार एक साथी का नाम भी पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है।

    क्या कहते हैं फाफामऊ थानाध्यक्ष  

    फाफामऊ थाना प्रभारी अश्वनी सिंह का कहना है कि फरार हमलावर की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। उसके पकड़े जाने के बाद घटना की सही वजह पता चलेगी, क्योंकि फरार आरोपित ने ही पूरे घटनाक्रम की साजिश रची थी।

