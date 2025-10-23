प्रयागराज के ये तीन पार्क बनेंगे माडल, बच्चों के लिए खेल तो बुजुर्गों के बैठने की रहेगी व्यवस्था, शुद्ध हवा भी मिलेगी
प्रयागराज नगर निगम शहर के तीन पार्कों यमुना बैंक रोड, कीडगंज और परेड मैदान के तिरंगा पार्क को माडल पार्क के रूप में विकसित करेगा। इन पार्कों को संवारने के लिए पांच करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। पार्कों में सिंथेटिक ट्रैक, खेल की सुविधाएँ, आकर्षक लाइटें और छायादार पौधे लगाए जाएंगे, जिससे लोगों का मनोरंजन होगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। स्मार्ट सिटी प्रयागराज को संजाने, संवारने और निखारने की कोशिश लगातार की जा रही है। नगर निम लोगों के मनोरंजन और पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शहर के तीन पार्कों को माडल पार्क के रूप में विकसित करेगा। इसके लिए पांच करोड रुपये का बजट खर्च किया जाएगा।
पार्काें में सिंथेटिक ट्रैक व खेल का भी इंतजाम रहेगा
शहर के इन पार्कों में आकर्षक स्टील लाइट के अलावा सिंथेटिक ट्रैक का भी प्रबंध रहेगा। बड़े-बुजुर्गों के लिए पार्क में कुर्सी का इंतजाम रहेगा। वह टहलने के बाद यहां बैठकर कुछ क्षण आराम कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए सामूहिक खेल का भी प्रबंध रहेगा।
ये तीन पार्क हैं, जिन्हें विकसित किया जाएगा
नगर निगम की ओर से यमुना बैंक रोड, कीडगंज और परेड मैदान के तिरंगा पार्क को माडल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए इस पार्क में छायादार और शोभाकर पौधे लगाए जाएंगे।
चालू वित्तीय वर्ष में पार्क संवरेंगे
इस संबंध में नगर निगम के मुख्य अभियंता बताया कि पार्कों के सुंदरीकरण व इसे दुरुस्त करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। सब कुछ सही रहा तो चालू वित्तीय वर्ष में पार्कों को संवारने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
क्या कहते हैं महापौर
महापौर गणेश केसरवानी का कहना है कि शहर के तीन पार्कों को माडल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इस पार्क में बच्चों और बड़ों के लिए बैठने और मनोरंजन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीनों पार्कों को संवारने में लगभग पांच करोड़् रुपये की धनराशि खर्च की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।