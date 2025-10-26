Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Prayagraj Weather Update : प्रयागराज व आसपास के इलाकों में अगले तीन दिनों तक बूंदाबांदी के आसार, छाए हैं बादल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 04:32 PM (IST)

    दीवाली के बाद प्रयागराज में मौसम बदला है। रात में हल्की ठंड और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले तीन दिनों तक बूंदाबांदी की संभावना है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह के समय कुहासा और धुंध छाई रहेगी। 27 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू होगी, जिससे ठंड और बढ़ जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज में बदला मौसम, आसमान में छाए बादल, बूंदाबांदी और ठंड बढ़ने की संभावना।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दीवाली के बाद मौसम ने करवट बदली है। अब रात में हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। प्रयागराज जनपद के आसमान पर बादल भी छाने लगे हैं। मौसम विशेषों ने वातावरण में सुबह हल्का कुहासा व धुंध छाए रहने के साथ ही अगले तीन दिनों में बूंदाबांदी की संभावना भी जताई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आज का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 

    पिछले 24 घंटों के दौरान जिले का मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म रहा, हालांकि सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो करीब शनिवार की तुलना में डेढ़ डिग्री कम था। 

    तापमान में आएकी थोड़ी कमी

    जनपद में सापेक्षिक आर्द्रता 61 से 72 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं दूसरी ओर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से सुबह के समय हल्का कुहासा और धुंध छाए रहने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने तापमान में छोड़ी कमी की संभावना जताई है।

    कल से न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट

    मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 अक्टूबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम शुरू हो जाएगा। शनिवार को जहां न्यूनतम तापतान 23.8 डिग्री था, वहीं रविवार को यह 22.4 डिग्री दर्ज किय गया। यानी तापमान में कमी आनी शुरू हो गई है। 

    27 से 29 अक्टूबर तक हल्की बारिश की संभावना

    स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 27 से 29 अक्टूबर के बीच हल्की बारिश की संभावना है। इस अवधि में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और यह 20 डिग्री से नीचे जा सकता है। अधिकतम तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा और यह एक या दो डिग्री ही कम हो सकता है। नवंबर के पहले सप्ताह से तापमान में गिरावट का क्रम तेज होगा।

    यह भी पढ़ें- Cyber Crime : आनलाइन कारोबार के झांसे में फंसी 10वीं की छात्रा, गंवाए 1 लाख 32 हजार रुपये, ठगों के डराने से दहशत में थी

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत, प्रतापगढ़ से ऊंचाहार जा रहे थे ससुराल