Cyber Crime : आनलाइन कारोबार के झांसे में फंसी 10वीं की छात्रा, गंवाए 1 लाख 32 हजार रुपये, ठगों के डराने से दहशत में थी

संसू, जागरण, घूरपुर (प्रयागराज)। Cyber Crime आनलाइन नौकरी, व्यापार या लेन-देन करने से पहले खूब जांच-परख लें। इसके बाद ही ऐसा कोई भी फैसला लें, अन्यथा आप भी परेशानी में आ सकते हैं। साइबर अपराधियों के जाल में फंस सकते हैं। यमुनापार के घूरपुर इलाके में 10वीं की छात्रा को ऐसे ही गिरोह के चक्कर में फंसकर आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, मानसिक तनाव मिला सो अलग।

फर्जी कंपनी में काम देने का झांसा दिया घूरपुर थाना क्षेत्र के डोलिया तालाब करमा गांव की 10वीं की छात्रा कोमल यादव पुत्री रमेश यादव के साथ साइबर ठगों ने आनलाइन कारोबार के नाम पर एक लाख 32 हजार रुपये की ठगी की। ठगों ने पहले उसे नटराज आनलाइन सर्विस नामक फर्जी कंपनी में काम देने का झांसा दिया, फिर धीरे-धीरे पैसे ऐंठ लिए।

पुलिस की वर्दी पहनकर डराया-धमकाया जब छात्रा ने भुगतान करना बंद कर दिया तो साइबर अपराधियों ने उसे डराना-धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस की वर्दी में लोगों का वीडियो भेजकर मुकदमा दर्ज होने और उसे जेल भेजने की धमकी देकर र रुपये मंगवाने की कोशिश की।

ऐसे छात्रा का अपने जाल में फंसाया 24 अक्टूबर को छात्रा कोमल यादव के मोबाइल पर नटराज आनलाइन सर्विस के नाम से एक मैसेज आया, जिसमें काम करने का प्रस्ताव दिया गया था। उत्सुकतावश छात्रा ने दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो सामने वाले ने खुद को कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए कहा कि काम शुरू करने के लिए 620 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा।

अलग-अलग बहाने बताकर ऐंठे पैसे छात्रा ने बताए गए क्यूआर कोड पर पैसे भेज दिए। इसके बाद ठगों ने अलग-अलग बहाने से कई बार और पैसे मंगवाए। जब छात्रा के खाते में रकम खत्म हो गई तो उसने भुगतान बंद कर दिया। तभी आरोपितों ने पुलिस की वर्दी में बैठे कुछ लोगों का वीडियो भेजा और धमकाने लगे कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, यदि और पैसा नहीं भेजा तो तुम्हे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

मां के खाते से भी रुपये भेजे डरी-सहमी छात्रा ने इसके बाद अपनी मां के खाते से भी रुपये भेजने शुरू किए। इस तरह दोनों खातों से कुल एक लाख 32 हजार रुपये साइबर ठगों के खाते में जमा हो गए। इसके बावजूद ठगों के धमकी भरे फोन लगातार आते रहे।

घूरपुर थाने में की शिकायत इससे परेशान होकर छात्रा ने पूरी बात अपने परिवार के सदस्यों को बताई तो वह हैरान रह गए। इसके बाद घूरपुर थाने पहुंचकर उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।