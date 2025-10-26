Language
    प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक हादसा, कार की टक्कर से बाइक सवार दो सगे भाइयों की मौत, प्रतापगढ़ से ऊंचाहार जा रहे थे ससुराल

    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:54 PM (IST)

    प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर एक दुखद घटना में, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो सगे भाइयों, प्रदीप और जितेंद्र सरोज की मौत हो गई। ये मानिकपुर के जसौली गांव के निवासी थे और ऊंचाहार में अपनी ससुराल जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए और रायबरेली के एम्स अस्पताल में उनकी जान चली गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है।

    Hero Image

    प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में सगे भाइयों की जान चली गई। क्षतिग्रस्त कार व बाइक। जागरण 

    संसू, जागरण, गोतनी (प्रतापगढ़)। प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर शनिवार देर रात दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार की ने बाइक में जोरदार टक्कार मारी। हादसे में बाइक सवार दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान रायबरेली स्थित एम्स अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। 

    मानिकपुर के जसौली गांव के निवासी थे दोनों भाई

    मानिकपुर थाना क्षेत्र के जसौली गांव निवासी प्रदीप सरोज 32 व उसका भाई जितेंद्र 30 पुत्र पुतून सरोज बाइक से शनिवार की देर रात ऊंचाहार स्थित ससुराल जा रहे थे। जैसे ही दोनों प्रयागराज-लखनऊ हाईवे स्थित नवाबगंज थाने के समीप पहुंचे कि सामने से आ रही बलेनो कार से बाइक में टक्कर मारी।

    जितेंद्र का हाथ-पैर पिस गया, प्रदीप का एक पैर कट गया

    टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि प्रदीप का एक पैर कट कर बाहर हो गया। जितेंद्र का पैर व हाथ दोनों पिस गए। दोनों घायलों को तुरंत नवाबगंज पुलिस सीएचसी कालाकांकर ले गई। दोनों का प्राथमिक उपचार करने के बाद एम्स रायबरेली के लिए भेज दिया।

    एम्स में इलाज के दौरान दोनों की मौत 

    वहां इलाज के दौरान देर रात दोनों की मौत हो गई। इसकी सूचना जब घर वालों सहित गांव में हुई तो कोहराम मच गया। सूचना पाकर जितेंद्र की ससुराल के लोग भी रायबरेली पहुंच गए। जहां दोनों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।

    जितेंद्र की पत्नी है गर्भवती

    जसौली गांव निवासी प्रदीप सरोज और जितेंद्र सरोज पांच भाई थ। इनमें से दो की मौत पहले ही हो चुकी है। प्रदीप व जितेंद्र मेहनत-मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ दिन बाद जितेंद्र की पत्नी संगीता की डिलीवरी होनी है। वह अपने मायके ऊंचाहार में है।

    खेतों में धान की कटाई के लिए जा रहे थे ससुराल

    इन दिनों धान की कटाई जोरों पर चल रही है। जितेंद्र ने अपनी पत्नी को इस स्थिति में खेतों में काम करने से मना कर रखा था। खेतों में लगी धान की कटाई करवाने के लिए ही दोनों भाई ससुराल ऊंचाहार जा रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया।

