प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार दारोगा को कुचला, चली गई जान, महिला थाने में थे तैनात

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार उप निरीक्षक (दारोगा) को कुचल दिया। बाइक सवार उप निरीक्षक को अनियंत्रित डंपर ने पहले टक्कर मारी और फिर सिर कुचलते हुए भाग निकला। मौके पर ही उप निरीक्षक ने दम तोड़ दिया। हादसे में मौके पर ही दारोगा की मौत हो गई। उधर दुर्घटना के बाद वाहन लेकर चालक फरार हो गया।

प्रतापगढ़ में महिला थाना में तैनात थे महानंद चित्रकूट जनपद के सरधुआ गांव (थाना सरधुआ) निवासी 56 वर्षीय महानंद त्रिपाठी पुत्र स्वर्गीय बद्री प्रसाद उप निरीक्षक के पद पर प्रतापगढ़ के महिला थाना में तैनात थे। वह अपनी बाइक से एक मुकदमे की विवेचना के सिलसिले में रविवार को अंतू की ओर सुबह करीब 9:15 बजे जा रहे थे।

भागने के चक्कर में दारोगा के सिर पर चढ़ा दी गाड़ी दारोगा महानंद त्रिपाठी बाइक से प्रतापगढ़ अमेठी हाईवे से घूम कर वह बाईपास पर पहुंचे थे। इसी बीच सराय वीरभद्र के पास सामने से आ रहा बेकाबू डंपर उनके लिए काल साबित हुआ। टक्कर लगने से जब वह गिर गए तो भागने के चक्कर में उनके सिर पर गाड़ी चढाता हुआ चालक भाग निकला