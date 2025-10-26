प्रयागराज में लापता किशोरी नैनी से बरामद, शहर के वन स्टाप सेंटर से रहस्यमय तरीके से हो गई थी गायब

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के शाहगंज क्षेत्र में संचालित वन स्टाप सेंटर से रहस्यमय तरीके से शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे किशोरी गायब हो गई थी। उसका पता चल गया है। उसे पुलिस ने नैनी से बरामद किया है।

कौंधियारा इलाके की रहने वाली है किशोरी

कौंधियारा क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी 22 अक्टूबर को शाहगंज इलाके के वन स्टाप सेंटर से अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने उसे कुछ घंटों में ही बरामद कर वन स्टाप सेंटर वापस भेज दिया।