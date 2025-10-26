प्रयागराज में लापता किशोरी नैनी से बरामद, शहर के वन स्टाप सेंटर से रहस्यमय तरीके से हो गई थी गायब
प्रयागराज के शाहगंज स्थित वन स्टॉप सेंटर से लापता हुई किशोरी को पुलिस ने नैनी से बरामद कर लिया है। कौंधियारा क्षेत्र की रहने वाली यह किशोरी 22 अक्टूबर को रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज कर किशोरी को कुछ ही घंटों में ढूंढ निकाला और उसे वापस वन स्टॉप सेंटर में दाखिल करा दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित इस सेंटर में महिलाओं और लड़कियों को कई प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के शाहगंज क्षेत्र में संचालित वन स्टाप सेंटर से रहस्यमय तरीके से शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे किशोरी गायब हो गई थी। उसका पता चल गया है। उसे पुलिस ने नैनी से बरामद किया है।
कौंधियारा इलाके की रहने वाली है किशोरी
कौंधियारा क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी 22 अक्टूबर को शाहगंज इलाके के वन स्टाप सेंटर से अचानक लापता हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया और किशोरी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने उसे कुछ घंटों में ही बरामद कर वन स्टाप सेंटर वापस भेज दिया।
शहर के शाहगंज में संचालित है वन स्टाप सेंटर
उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से संचालित शाहगंज के वन स्टाप सेंटर में महिला व लड़कियों को चिकित्सा, कानूनी सहायता, परामर्श और पुलिस सहायता जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे दी जाती हैं।
क्या कहते हैं जिला प्रोबेशन अधिकारी
इस संबंध में जिला प्रोबेशन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि किशोरी को पुलिस ने पुनः वन स्टाप सेंटर में दाखिल कराया है। आगे जो भी कार्रवाई करनी होगी या मेडिकल और न्यायालय में बयान जैसी कार्रवाई करनी होगी, वह पुलिस द्वारा ही की जाएगी।
