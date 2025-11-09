Prayagraj Weather News : तेजी से गिर रहा पारा, सुबह और शाम बढ़ी सर्दी, अगले कुछ दिनों में ठिठुरन का दिखेगा असर
Prayagraj Weather News प्रयागराज में सर्दी का आगमन हो चुका है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। सुबह और शाम को ठंड महसूस हो रही है, और आने वाले दिनों में ठिठुरन बढ़ने की संभावना है। उत्तरी हवाएं तापमान को और गिराएंगी, जिससे 15 नवंबर तक पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। प्रयागराज न्यूज़ के अनुसार कोहरे और धुंध की भी संभावना है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather News सर्दी ने कदमों की तेज आहट के साथ जनपद में प्रवेश कर लिया है। बीते तीन दिनों से मौसम में बदलाव स्पष्ट रूप से महसूस किया जा रहा है। शुक्रवार रात से तापमान में अचानक गिरावट दर्ज होने के बाद रविवार की सुबह ने लोगों को बढ़ी ठंड का अहसास हुआ।
सर्दी का हो चुका आगमन
Prayagraj Weather News पहले महज स्पर्श जैसी लगने वाली हल्की उत्तरी हवा असर छोड़ रही है। विशेषकर सुबह और रात में। कुल मिलाकर, शहर में सर्दी का आगमन हो चुका है। मौसम की यह नरमी धीरे-धीरे ठिठुरन में बदलने की ओर है और आने वाले दिनों में पारा और गिरने के संकेत साफ हैं।
इस बार जल्दी व सघनता से सर्दी की शुरूआत
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री कम है, जो यह संकेत देता है कि सर्दी इस बार जल्दी और थोड़ी अधिक सघनता के साथ शुरू हो रही है।
सुबह के समय हल्की धुंध छाई रही
Prayagraj Weather News यही नहीं सुबह के समय वातावरण में हल्की धुंध की परत भी तैरती दिखाई दे रही है।। धूप भले ही दिन में झांकती रही पर उसकी गर्माहट पहले जैसी प्रभावशाली नहीं दिखी। अंधेरा होते ही ठंड का लोगों को एहसास होने लगा है।
क्या कहते हैं मौसम विज्ञानी?
Prayagraj Weather News मौसम विज्ञानियों के अनुसार यह ठंड अभी और बढ़ेगी। सोमवार से 15 नवंबर तक न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।